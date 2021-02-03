Пушков «вступился» за Псаки после ее оговорки о несуществующем самолете

Вашингтон, 3 февраля. Российский сенатор Алексей Пушков заступился за пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая снова оконфузилась перед прессой.

Напомним, отвечая на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции Псаки перепутала Space Force, Космические силы США, созданные во время президентства Дональда Трампа, с самолетом. Осознав свою ошибку некоторое время спустя, она попыталась сгладить ситуацию и написала в Twitter о готовности поддержать Космические силы и выслушать их представителей, пишет телеканал «360».

Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал несколько строк «в защиту» пресс-секретаря Белого дома, отметив, что она ни в коем случае не умалила значения американских Космических войск — просто она не понимает, о чем говорит.

«Не всегда, но часто», — подчеркнул российский сенатор.

Он назвал упреки военнослужащих Соединенных Штатов в адрес Псаки «чистым сексизмом», пробравшимся в руководство ВС США.

Ранее стало известно, что командование сухопутными войсками США обсуждает внесение изменений во внешний вид женщин-военнослужащих американской армии — теперь дамам разрешат красить губы, ногти, носить серьги и т.д.