Покупка нового автомобильного аккумулятора никогда не бывает простой. Во-первых — выходит батарея из строя в самый неподходящий момент. Во-вторых — в магазинах редко можно добиться дельного совета по выбору. Покупают автовладельцы обычно точно такой же, какой и стоял в авто. И в этом есть здравый смысл: он ведь столько лет отработал, и ничего, справлялся.

Но если работа прежней батареи не устраивала и хочется чего-то более надежного и долговечного, есть смысл детально разобраться в вопросе, как выбрать автомобильный аккумулятор.

На что обратить внимание при покупке? Какие модели признаны экспертами лучшими? И каким рекламным обещаниям верить не стоит? Журналист ФАН изучил эти вопросы и составил рейтинг автомобильных аккумуляторов, которые сегодня лидируют по числу положительных отзывов экспертов и пользователей.

Какой автомобильный аккумулятор лучше купить для авто

Итак, что главное при выборе аккумуляторной батареи для авто? Обращайте внимание на несколько моментов.

Размер

Как ни странно, но именно габариты эксперты называют основным параметром верной покупки. От размера аккумулятора зависит многое. Первое — гарантия, что он подойдет для вашего авто и свободно поместится в тот отсек, который предусмотрел для АКБ производитель.

По типоразмерам автомобильные аккумуляторы условно разделяют на две группы:

европейские — их отличают параметры 242х175х190 мм, которые подходят для авто европейского производства (BMW, Volkswagen, Ford и другие);

— их отличают параметры 242х175х190 мм, которые подходят для авто европейского производства (BMW, Volkswagen, Ford и другие); азиатские — они выше и немного уже, размером 232х173х225 мм, такие автомобильные аккумуляторы подходят для большинства «восточных» марок авто (Hyundai, Mazda, Toyota, Nissan и другие).

Еще один момент, который зависит от размера аккумулятора, — его фактическая емкость, а значит и технические характеристики: резервная емкость, сила максимального тока. У батарей одинакового размера и одного класса эти показатели будут практически идентичными.

Совет. Прежде чем покупать новый аккумулятор, достаньте из авто старый и измерьте его. Выбирайте новую АКБ точно такого же формата, как и прежняя.

Обратите также внимание на тип крепления. Оно может быть верхним с длинными шпильками или нижним — с короткими планками-прищепками. Этот момент тоже принципиально важен, так как неподходящую АКБ будет сложно подсоединить. Важно и расположение «плюса» и «минуса»: если провода придется перекидывать — велик риск, что их длины просто не хватит.

Тип аккумулятора

Срок службы автомобильного аккумулятора, возможность его обслуживания, скорость подзарядки — все это зависит от технологии, по которой была изготовлена батарея. Сегодня производители используют три технологии.

Обычная батарея (свинцово-кислотная)

Традиционная технология, которая применяется столько же лет, сколько существуют автомобильные аккумуляторы. Сама батарея представляет собой блок из шести контейнеров, в которые залит раствор кислоты и погружены свинцовые пластины.

Сами пластины изготовлены с добавлением сурьмы (крайне редко) или кальция (куда чаще). Производители активно уходят от использования сурьмы, так как она снижает эксплуатационные показатели устройств, тогда как кальций в сочетании со свинцом делает батарею устойчивой к закипанию и саморазряду при долгой стоянке.

Об использовании кальция говорит значок Ca или Ca-Ca на корпусе устройства. Но сегодня этот символ, скорее, рекламный ход, чем полезная для покупателя информация. Сурьму при производстве автомобильных аккумуляторов уже практически не используют даже для самых дешевых моделей. Если аккумулятор не «продвинутый» (EFB или AGM), то он с вероятностью 99% «кальциевый».

Аккумулятор автомобильный EFB

Эти батареи считают промежуточным звеном между классическими и ультрасовременными AGM. По сравнению с первыми аккумулятор автомобильный EFB обладает порядочным набором преимуществ.

В нем также используются свинцовые пластины и жидкий электролит, но сами пластины обернуты в «пакеты» из микроволокна, благодаря чему электролит плотно прилегает к активной поверхности. Такая конфигурация предпочтительна по ряду причин.

Во-первых — защищает пластины от сульфатации, которая неизменно возникает в обычных АКБ на фоне глубокого разряда. Во-вторых — объем используемого электролита меньше, благодаря чему батарея заряжается значительно быстрее. Это удобно для владельцев авто, которые ездят в «городском» ритме: на небольшие расстояния, время от времени. Для обычной АКБ небольшого времени поездок может быть недостаточно для полноценной подзарядки.

Наконец, срок его службы больше, сила пускового тока выше, а стоимость выше типовых аккумуляторов примерно на 30%.

Автомобильный аккумулятор AGM

В топ автомобильных аккумуляторов неизменно попадают модели AGM. На сегодняшний день они признаны лучшими и самыми совершенными из представленных на рынке. AGM работает на абсорбированном электролите, который не залит в корпус, а пропитывает микропористый материал сепаратора. Электролит работает в замкнутом пространстве, вода из него не испаряется, поэтому такие аккумуляторы называют необслуживаемыми.

Внутреннее сопротивление АКБ из-за конструктивных особенностей ниже, чем с жидким электролитом. Сила тока при этом оказывается выше: в момент пуска батарея выдает мощные энергетические ответы.Сам же аккумулятор способен выдержать критичное снижение энергетического запаса, может работать в любом положении, даже «верх ногами», а если его случайно уронить, из корпуса ничего не вытечет.

Автомобильный аккумулятор AGM, вопреки распространенному мнению, подходит для любых автомобилей, даже тех, где изначально стояла свинцово-кислотная батарея. Он служит дольше, заряжается быстро, демонстрирует высокие значения пускового тока, а потому подходит для «энергоемких» транспортных средств, например, машин МЧС или скорой помощи. Плюс такие батареи позиционируют как идеальный выбор для машин с кнопкой «Старт-Стоп». Их единственный недостаток — цена, стоит аккумулятор в два-три раза дороже традиционного.

Технические характеристики

Их указывает производитель на корпусе устройства, и они могут дать массу полезной информации пользователю.

Емкость . Измеряется в ампер-часах. Принцип выбора должен быть следующим: чем больше автомобиль — чем более объемный его двигатель, чем больше «дополнительного оснащения» нуждается в энергии, тем большей должна быть емкость аккумулятора. По этому показателю AGM-аккумуляторы лидируют, но это не значит, что на все без исключения авто нужно их ставить. Для обычного седана, на котором нет ни дополнительных фар, ни светомузыки, а «живет» машина в умеренном климате, вполне достаточно емкости обычной батареи. Покупка AGM-аккумулятора станет лишь неоправданной тратой денег.

. Измеряется в ампер-часах. Принцип выбора должен быть следующим: чем больше автомобиль — чем более объемный его двигатель, чем больше «дополнительного оснащения» нуждается в энергии, тем большей должна быть емкость аккумулятора. По этому показателю AGM-аккумуляторы лидируют, но это не значит, что на все без исключения авто нужно их ставить. Для обычного седана, на котором нет ни дополнительных фар, ни светомузыки, а «живет» машина в умеренном климате, вполне достаточно емкости обычной батареи. Покупка AGM-аккумулятора станет лишь неоправданной тратой денег. Пусковой ток . Его измеряют по методике EN и прописывают в скобках за цифрой (480 EN или 600 EN). Или по другой методике DIN, и тогда цифра перед аббревиатурой получается меньшей (например, 510 EN равняется 300 DIN). Для пользователя значение пускового тока важно, так как он него зависит простота и сама возможность старта двигателя. Чем большее число указывает производитель — тем легче должен заводиться мотор.

. Его измеряют по методике EN и прописывают в скобках за цифрой (480 EN или 600 EN). Или по другой методике DIN, и тогда цифра перед аббревиатурой получается меньшей (например, 510 EN равняется 300 DIN). Для пользователя значение пускового тока важно, так как он него зависит простота и сама возможность старта двигателя. Чем большее число указывает производитель — тем легче должен заводиться мотор. Резервная емкость. Этот показатель измеряют в минутах (min), и от него зависит, в течение какого времени автомобиль останется на ходу, если генератор выйдет из строя. Производители его часто не указывают, так как при такой поломке эксплуатация авто — дело сомнительное. Но если машина заглохла, при резервной емкости батареи в 100 минут у автовладельца будет больше, чем полтора часа времени, чтобы добраться до СТО. Так что чем выше этот показатель, тем лучше.

Лучшие автомобильные аккумуляторы в 2021 году — не значит дорогие. Подбирать батарею нужно с учетом рекомендаций автопроизводителя и условий эксплуатации авто. Более мощный аккумулятор на машину ставить можно вместо морально устаревшего. А вот обратный «апгрейд» не рекомендован: снять вышедшую из строя AGM-батарею и заменить ее «обычной» нельзя.

Какие автомобильные аккумуляторы лучше в 2021 году — рейтинг ФАН

Мы собрали отзывы пользователей и экспертов и подготовили топ самых надежных автомобильных аккумуляторов.

Bosch S4 005 Silver

Авторитетный бренд привлекает внимание россиян к автомобильному аккумулятору Bosch. Покупают его часто, отзываются о нем неплохо. По словам пользователей, служит он три-четыре года, морозы выдерживает, заявленным характеристикам соответствует.

Однако если сравнивать с более дешевыми моделями, например, отечественной «Тюменью», получается, что характеристики у батарей не отличаются совсем. И пусковой ток в 540 А, и емкость в 60 А/ч — все на среднем уровне, а вот цена — разная. Так что если вопрос цены имеет значение, стоит немного отойти в сторону от именитых брендов. Если же уровень доверия к технике Bosch высок, аккумулятор не разочарует.

Средняя цена 6579 рублей.

Varta BlueDynamic D24

В последнее время автомобильный аккумулятор Varta Blue серьезно подорожал, но среди конкурентов уверенно держит пальму первенства в надежности. По отзывам, выдерживает эксплуатацию в жестких условиях и при критично низких температурах. Но в таком режиме прослужит недолго — года три-четыре при гарантии производителя в два. Обладает средними показателями пускового тока и емкости, как и предыдущей модели 540 А и 60 А/ч соответственно.

Некоторые пользователи отмечают, что и в этом случае стоимость продиктована лишь брендом. По техническим характеристикам и сроку службы эксперты относят данную модель к проверенным и безотказным «середнячкам».

Средняя цена 6344 рублей.

Varta D52 Silver Dynamic AGM

От этого автомобильного аккумулятора Varta Silver пользователя может ждать лишь единственное разочарование — его цена. Батарея относится к классу AGM-новинок и разработана для авто с обильной бортовой электроникой и системой «Старт-Стоп». Она выдерживает частые циклы заряда-разряда и служит значительно дольше «обычных» аналогов. Отлично справляется с городским режимом эксплуатации: частыми остановками в пробках и на светофорах, успевая заряжаться.

Сила его пускового тока прилична — 680 А. Для регионов с холодными зимами модель может стать палочкой-выручалочкой, так как предоставляет пользователю большой запас уверенных попыток завести двигатель после морозной ночи.

Средняя цена 13 307 рублей.

Tyumen Battery Premium 6СТ-60L

Российский производитель уверенно может конкурировать с зарубежными аналогами после серьезного изменения курса доллара и значительной разнице в ценах. Автомобильный аккумулятор Tyumen стоит почти в два раза дешевле импортных, но по техническим характеристикам вряд ли им уступает.

Российский завод делает ставку не на технологичность, а на надежность: вес батареи превышает 15 кг, и львиную долю этой массы составляет свинец, которого здесь на 2 кг больше, чем в импортных АКБ. Пусть он не дает рекордного пускового тока и обладает средней емкостью в 60 А/ч, он идеально подходит для эксплуатации в холодных регионах. АКБ легко обеспечит энергоемкость автомобилей на механике и с умеренным оснащением, например, автосигнализацией и автозапуском двигателя.

Средняя цена 3900 рублей.

Exide Premium EA612

В линейке зарубежного производителя автомобильный аккумулятор Exide Premium — одна из самых популярных моделей. И на то есть причины: компания, которая почти переключилась на производство AGM-батарей, использовала часть «продвинутых» технологий в конструкции «премиальной» серии. В результате аккумулятор получил серьезный запас пускового тока в 600 А и увеличенную, по сравнению с конкурентами, емкость в 61 А/ч.

По отзывам пользователей, модель отлично справляется с энергоемким режимом работы современных авто, «напичканных» электроникой, быстро набирает заряд, но обладает заметной нелюбовью к холоду. Потому для регионов с низкими зимними температурами вряд ли подойдет.

Средняя цена 6700 рублей.

Topla Energy 108160

Надежный автомобильный аккумулятор Topla, который выдает стартерный ток в 600 А и обладает хорошей емкостью. Для кальциевых моделей это более чем серьезные показатели, а потому батарея подойдет для авто с моторами большого объема, в том числе дизельными, и c пакетом современной энергоемкой техники «на борту». На морозе он отлично раскручивает стартер, и в условиях до – 30 градусов, с нормальными показателями топлива и моторного масла, не доставит автовладельцу никаких хлопот.

По отзывам, обладает высокой резервной емкостью, что важно для владельцев авто с предпусковыми подогревателями. Из минусов отмечают ограниченное количество попыток запуска: батарею обвиняют в «скорострельности»: выдавая серьезный ток в первые несколько попыток завестись, дальнейшие становятся все более слабыми.

Средняя цена 6050 рублей.

«Орион» 6СТ 66Ач

Если бюджет покупки ограничен, есть смысл присмотреться к продукции российских производителей. Автомобильный аккумулятор «Орион» производит отечественная компания «Актех», которая выпускает ставшие популярными на российском рынке модели «Зверь», «Актех», «Соло».

«Орион» — это недорогая и надежная батарея, изготовленная по классической технологии, с увеличенной толщиной свинцовых пластин и весом 17 кг. Заявленная производителем емкость 66 А/ч при силе стартового тока в 600 А. Рассчитана на использование на автомобилях без технических «наворотов»: агрегат выбирают на бюджетные иномарки с пробегом и российские авто в возрасте. Предназначена для эксплуатации в умеренном климате, без серьезных перепадов температур. В условиях северных регионов, по отзывам, нередко вызывает разочарование пользователей.

Средняя цена 3440 рублей.

«Аком» + EFB 60Е

Производитель автомобильного аккумулятора «Аком» — российская компания, которая использует кальциевые пластины и технологию EFB. Благодаря этому при стоимости в среднем ценовом диапазоне модель подходит для установки на новые авто, требующие повышенных пусковых токов и хорошей резервной емкости.

По отзывам, батарея отлично справляется с требованиями автомобилей, оснащенных технологией «Старт-Стоп» и дизельным двигателем. Удобна в эксплуатации, так как подзарядка требуется нечасто, а конструкция не предусматривает необходимость доливать воду. Из недостатков пользователи отмечают потерю аккумулятором энергии при простое авто, что в зимой может стать причиной трудностей с запуском.

Средняя цена 4800 рублей.