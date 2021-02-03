Дочь 65-летней Ларисы Долиной показала сильно похудевшую мать

Москва, 3 февраля. Эстрадная певица Лариса Долина посреди рабочей недели решила побаловать женскую половину своей семьи. Вместе с 37-летней дочерью Ангелиной Миончинской звезда посетила стилиста.

Вместе с Долиной к мастеру причесок отправилась и девятилетняя внучка певицы Александра. Стилист сделала артистке и ее наследницам модные прически. Результат работы парикмахера дочь 65-летней певицы показала в личном микроблоге Instagram.

Объемная укладка выкрашенных в платиновый блонд волос дополнила дерзкий образ артистки. На похудевшей Долиной — сиреневая мини-юбка и жакет из букле в тон. Артистка добавила гламура позолоченными аксессуарами. Она надела ботфорты на шпильках лимонно-металлического оттенка. Миончинская скромно спряталась за спиной яркой матери.

«Мама похудела...»; «Долиных много не бывает! Шикарные!»; «Три грации», — прокомментировали пост пользователи соцсети.

Лариса Долина не раз признавалась, что хорошо выглядеть ей помогают мужчины в ее окружении. В недавнем интервью певица ответила на вопрос о новом романе. Исполнительница не исключила, что сейчас у нее есть возлюбленный, но раскрывать подробности отношений отказалась.