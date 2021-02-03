Экс-депутат Рады назвал условие получения инвестиций Украиной

Киев, 3 февраля. Украина может надеяться на получение инвестиций лишь после развала страны. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

По словам политика, Украина теряет доверие инвесторов. Страна может рассчитывать на получение инвестиций только после того, как прекратит существование в качестве единого государства, заверил Червоненко. Экс-глава Минтранса пожаловался, что всех украинцев загоняют в категорию «нерукоподаваемых». Никого не интересует пение национального гимна, добавил бывший депутат.

«Украина? Как же в вас инвестировать?» — задался вопросом бывший министр.

Червоненко сомневается, что кто-то поверит Незалежной, из которой делают колонию. Инвестиции смогут прийти только тогда, когда Украину «разорвет на части». Экс-депутат уточнил, что имел в виду Запад, Россию и Китай. Именно эти страны якобы приведут страну к развалу — обязательному условию ее финансирования.

Политик заявил, что падшим много не платят, а дают «тарелку супа». Такое будущее своей стране Червоненко предрек в эфире местного телеканала «112 Украина».

Бывший депутат Рады Алексей Журавко ранее поделился с Федеральным агентством новостей, кто может прийти к власти после действующего президента Владимира Зеленского. Политик назвал одним из вариантов экс-главу государства Петра Порошенко или радикалов.