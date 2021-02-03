Украина собирается «майнить» биткоины на атомных электростанциях

Киев, 3 февраля. Правительство Украины всерьез рассматривает возможность добычи криптовалюты за счет мощностей атомных электростанций. Кабинет министров готов одобрить соответствующий проект.

По словам спикеров из Минэнерго, на Украине имеет место профицит электроэнергии. Избыток энергии вполне возможно применить для добычи криптовалюты, сулящей миллионные прибыли. И никто даже не задумался о том, что можно снизить стоимость потребляемого электричества для конечного пользователя — простых жителей Украины, которым зачастую очень трудно оплатить коммунальные услуги.

За высокотехнологичную новинку пытаются выдать не что иное, как легализацию незаконной деятельности. Еще в 2019 году украинские спецслужбы ликвидировали незаконные криптофермы на Южно-Украинской АЭС. Как сообщали СМИ и украинские Telegram-каналы, заработок на биткоинах, добываемых на незаконных фермах на электростанциях довольно распространен.

Контроль государства в случае узаконивания ядерных криптоферм окажется минимальным. Это откроет широкие возможности для разнообразных махинаций.

Однако украинские власти не учли вопросы безопасности. Неизвестно, какими могут быть последствия установки криптоферм, ведь инженеры АЭС даже предположить не могли, что избыток мощности можно будет направить на добычу виртуальных валют.

Такие события напоминают скорее сценарии из крупнобюджетных фильмов в жанре «киберпанк», чем реальные проекты, с возможностями для стабильной прибыли в государственный бюджет. Даже КНР, с ее энергетическими мощностями, не занимается подобными вещами.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Илон Макс повлиял на курс биткоин одним сообщением в Twitter.