Солист «Непары» Александр Шоуа потратил 15 млн рублей на жилье в деревне

Москва, 3 февраля. Солист группы «Непара» Александр Шоуа решил перебраться из Москвы в деревню. Музыкант приобрел квартиру за 15 миллионов рублей в Подмосковье.

Певец прожил в столице более 30 лет, но недавно решился на переезд. Шоуа купил квартиру в элитном жилом комплексе в деревне Рассказовка на этапе строительства. Площадь жилья составляет 111 квадратных метров.

«Переехал из города, потому что просыпаться с утра счастливым уже почти не получалось», — рассказал солист «Непары».

Пару месяцев назад в квартире музыканта завершился ремонт, но интерьер пока готов не полностью. Шоуа и его семья ждут изготавливаемую на заказ мебель. Однако это не мешает певцу быть счастливым. В интервью «СтарХиту» он заявил, что теперь каждое утро встает с улыбкой и уделяет жене больше внимания.

Коллега Шоуа по группе «Непара» Виктория Талышинская обвиняла музыканта в многолетних оскорблениях и унижениях. Солистка говорила, что певец уволил десять человек, которые были ей дороги. Александр Шоуа довольно резко ответил на эти обвинения.