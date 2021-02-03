Дочь Гузеевой отказывается от операции по удалению дефекта на коже

Москва, 3 февраля. Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева случайно сфотографировала руку дочери Ольги с видимым дефектом на коже. Наследница артистки отказывается удалять недостаток.

Одно из хобби Гузеевой — домашняя кулинария. Знаменитость любит баловать дочь блюдами ресторанного уровня, приготовленными собственными руками. На один из недавних вечеров телеведущая подала на стол говяжий тартар с запеченным картофелем и салат с дольками грейпфрута.

Ольга весьма проголодалась к ужину, поэтому не дала матери завершить сервировку блюда. Она принялась пробовать тартар в то время, когда Гузеева пыталась запечатлеть кулинарный шедевр на снимке. В кадр попало родимое пятно на руке наследницы артистки. Главная сваха Первого канала в личном микроблоге Instagram подчеркнула, что они с дочерью не считают невус недостатком, поэтому не спешат удалять его лазером.

«Хочу быть такой же для своих детей»; «Ваша дочь мне все больше и больше нравится. Обожаю вольнолюбивых и своенравных»; «Родимое пятно прекрасно выглядит», — прокомментировали подписчики публикацию Гузеевой.

Недавно ведущая шоу «Давай поженимся» призналась, что сильно прибавила в весе за первую половину января. К таким выводам Гузеева пришла во время подготовки к эфиру на Первом канале. На ней едва ли смог сойтись халат сына.