Психолог Перелыгина дала совет Бузовой, как пережить расставание с Давой

Певица Ольга Бузова попала в больницу после расставания со своим женихом, блогером Давидом Манукяном. Звезда не могла есть и спать из-за стресса и довела себя до истощения. Психолог Елена Перелыгина в комментарии ФАН дала рекомендации, как пережить расставание и не довести организм до критического состояния.

По словам Бузовой, она ежегодно проходит обследования у врачей, но в этот раз решила провериться пораньше из-за плохого самочувствия.

«Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать», — пояснила исполнительница в сториз у себя в Instagram.

Медики диагностировали у звезды истощение. Ей порекомендовали набрать 11 килограммов, нарастить мышечную массу и заняться лечением спины.

Елена Перелыгина рассказала, что поможет быстрее пережить расставание и сохранить здоровье.

«Во-первых, надо точно для себя понять, что отношения закончены. Проверить, нет ли моментов, о которых будешь сожалеть, задать себе вопрос: это точно конец или нет? Необходимо обязательно отвлечься, создать благоприятные условия: заняться своим телом, сделать процедуры, массажи. Это расслабляет тело и лечит душу», — посоветовала специалист.

Перелыгина рекомендовала не пренебрегать помощью психолога. По словам специалиста, лучше попросить знакомых посоветовать психолога и обратиться по рекомендации.

«Стоит сменить обстановку: либо поехать отдыхать, либо по делам — поменять дислокацию. Все, что окружает вас, напоминает о некогда близком человеке», — добавила Перелыгина.

Психолог рекомендовала не терять связь с бывшей половинкой и поддерживать общение в комфортном виде, чтобы не обрубать концы. Однако при этом важно для себя понять, что отношения закончены, эта дверь закрыта, и теперь можно наслаждаться свободой и открыться новому.

«Снизить стресс помогут успокоительные настои. Они обладают легким действием и не вызывают привыкания. Конечно, спорт очень хорошо помогает с выработкой эндорфинов. Также я бы посоветовала правильное питание, общение с близкими и друзьями, переключение на другие интересы и трансовые методики, например медитацию», — рекомендовала психолог.

Ранее Бузова обвинила экс-бойфренда в насилии: он, по ее словам, избивал и унижал ее. После разрыва Бузовой и Манукяна на звезду обрушился не только поток слов поддержки, но и критики. Жестко высказалась о расставании знаменитой пары и телеведущая Ксения Собчак.