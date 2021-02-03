NI: смертоносная российская ТОС-1 «Буратино» не имеет аналогов в мире

Вашингтон, 3 февраля. Американских военных экспертов впечатлила боевая мощь смертоносной российской реактивной системы залпового огня ТОС-1 «Буратино».

Обозреватели американского издания The National Interest пишут, что это вооружение обладает огромным радиусом действия и не оставляет потенциальному противнику никаких шансов на выживание. По словам специалистов, у этого оружия нет аналогов.

Тяжелая огнеметная система поражает цели с помощью ракет с топливно-воздушным взрывчатым веществом. При нанесении удара противники получают смертельные ожоги, а в радиусе 200-300 метров вокруг них формируется вакуум. Создается давление в 29 атмосфер, которое может просто раздавить неприятеля.

Отмечается, что эффективных средств защиты от ТОС-1 просто не существует, укрытия и бронежилеты против него бесполезны.

Впервые эту огнеметную систему применили во время конфликта в Афганистане, но даже спустя много лет аналог этого оружия создать не удалось ни одной стране в мире.

Ранее стало известно, что российские войска радиационной химической и биологической защиты получат модернизированную ТОС-2 «Солнцепек» с более точными и дальнобойными боеприпасами.