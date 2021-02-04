Каждый год 10 февраля преданные поклонники русской поэзии отмечают День памяти великого поэта, прозаика и драматурга — Александра Сергеевича Пушкина. По старому стилю эта грустная дата — день, когда великий русский литератор покинул наш бренный мир, — приходится на 29 января.

События, предшествовавшие памятной дате

Знаменитый поэт, оставивший такой глубокий след в поэзии и культуре России XIX века, слыл человеком свободолюбивым и дерзким. Наверно, иначе не родились бы из-под его пера такие сильные, глубоко проникающие в сердце строки. Для своего времени и высшего света, к которому Пушкин принадлежал, поэт имел репутацию человека вспыльчивого, с ранимой и тонкой душой. Этим иногда пользовались завистники и недруги, занимавшиеся плетением великосветских интриг. Так случилось и в тот роковой год, когда Пушкин сразился на дуэли с Дантесом и, получив смертельное ранение, умер через два дня после этого.



Французское выражение cherchez la femme как нельзя лучше описывает ситуацию конфликта между поэтом и французом русского происхождения Жоржем Дантесом. По воспоминаниям современников, у Пушкина и Дантеса было очень много общего — оба обладали яркой харизмой, умели обаять публику, славились дерзкими выходками и имели репутацию покорителей женских сердец. Что и говорить, они были достойны друг друга. Познакомились будущие смертельные враги в 1834 году. Дантес нравился поэту своими остроумными высказываниями и детскими шалостями. Пушкин к тому времени уже три года был женат на красивейшей женщине Петербурга — Наталье Гончаровой. Все изменилось после того, как Жорж влюбился и стал оказывать знаки внимания жене поэта. Продолжалось это достаточно долго, Дантес был настойчив даже после своей свадьбы с сестрой Натальи — Екатериной Гончаровой.



Памятная ссора между бывшими друзьями случилась 8 февраля 1937 года. Печальному событию предшествовала еще одна несостоявшаяся дуэль. За два года до этого Пушкин вызывал Жоржа сразиться и поставить точку в неприятной ситуации. Тогда близкие смогли отговорить поэта, и все удалось разрешить мирным путем. Однако ухаживания не прекращались, а многочисленные светские интриганы лишь подливали масла в огонь, передавая Пушкину подробности встреч Дантеса и Натальи. Среди интриганов числились как беспечные беззаботные барышни, так и высокие государственные чины, такие как приемный отец Дантеса — барон Теодор ван Геккерен. Горячая кровь взыграла, и остановить вторую дуэль никто уже не смог. Пушкин получил от противника пулю в живот и от полученного ранения через два дня ушел навсегда в квартире на Набережной Мойки, 12. Сама же дуэль случилась в Комендантском районе Петербурга на Черной речке.



Сегодня историки много спорят, о том, кто спровоцировал столкновение: Пушкин был забиякой и заядлым дуэлянтом и стрелялся по разным подсчетам около 29 раз. И неоднократно причиной дуэли становились дамы, к которым поэт был неравнодушен. Многие представители света и полусвета Петербурга сочувствовали после случившегося именно Дантесу. Но точку в этих спорах поставили простые люди: десятки тысяч человек пришли проститься с поэтом, его гибель вызвала огромный резонанс во всех слоях общества. Безусловно, Россия в этот год прощалась с величайшим современником и талантливейшим поэтом.

Традиции Дня памяти Пушкина

Эту дату не принято отмечать широко, и о ней помнят в основном потомки поэта и самые верные почитатели его творчества, живущие по всему миру. Ровно в 2:45 пополудни — момент, когда сердце поэта навсегда остановилось, — наступает минута молчания. Так поклонники выражают свою скорбь по ушедшему от нас в столь молодом возрасте гению. К дому на Набережной Мойки, в котором Пушкин провел последние дни жизни и где сейчас работает Пушкинский музей, приносят цветы, свечи, ленты и сборники с его стихами. Вслух читают отрывки из его произведений, слушают музыку, созданную композиторами по мотивам его поэм и сказок. На театральных подмостках по всей стране проходят мемориальные спектакли, посвященные Александру Сергеевичу.



Недалеко от Черной речки, где произошла роковая встреча Пушкина с Дантесом, стоит обелиск в память об этом трагическом дне. Музейные работники, библиотекари и все неравнодушные возлагают к памятнику цветы и венки в честь поэта. В учебных заведениях проводят мероприятия и памятные чтения, ставят школьные спектакли по отрывкам известных пушкинских произведений.



Несмотря на то, что церковь не одобряла дуэли и дуэлянтов, Пушкин был отпет по всем христианским обычаям в Храме Спаса Нерукотворного. С тех пор каждый год 10 февраля здесь проходят богослужения, посвященные гибели поэта. Михаил Лермонтов, достойный преемник Александра Сергеевича, был глубоко потрясен трагедией и посвятил этим событиям свое знаменитое стихотворение «Смерть поэта». Это произведение как нельзя лучше передает настроение всех тех, кто любил и продолжает любить Пушкина и его творения и скорбит о его внезапно оборвавшемся жизненном пути.