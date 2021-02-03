Супругу Кинчева возмутила новость о сборе средств на сольный альбом музыканта

Москва, 3 февраля. Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев никогда не собирал деньги на запись сольных альбомов, он всегда все делал самостоятельно. Так пресс-секретарь группы и супруга музыканта Александра Панфилова отреагировала на новость в некоторых СМИ о том, что рокер якобы собрал более четырех миллионов рублей на свой альбом «Белый шум» за один день.

Напомним, что 1 февраля Константин Кинчев открыл предзаказ на свой новый сольный альбом «Белый шум». Предварительные продажи начались на одной из краудфандинговых платформ.

По словам Александры Панфиловой, люди часто не понимают, что речь идет не о сборе благотворительных средств на запись альбомов, а о продаже товаров с помощью краудфандингового сайта.

«Я просто знаю, что это непонятно. Каждый раз эта история: с альбомом «Посолонь» было то же самое! — сказала собеседница ФАН. — Они [группа «Алиса». — Прим. ФАН] никогда в жизни не собирали деньги на запись, они все делают сами, а люди покупают то, что они хотят. На сайте никогда в жизни не было текста: «Дайте денег». Люди просто заранее покупают себе альбом, нигде больше они его не купят».

Константин Кинчев запустил свой новый проект 1 февраля, а на момент публикации артист собрал уже более 5 млн рублей за предзаказы. Выход релиза запланирован на 1 сентября. Купить «Белый шум» можно только на одной платформе — в свободную продажу сольный альбом не поступит.

Лидер «Алисы» поделился впечатлениями от работы над сольным альбомом и сравнил его с совместным творчеством в группе.

«Сольник — это несколько другое, — написал Кинчев на странице проекта. — Здесь я ничем не связан с движением. Это просто мои переживания. И музыка, которая тащит меня и начинает тащить тех, кто соглашается играть ее вместе со мной. Надеюсь, и те, кто будут ее слушать, тоже проникнутся этой пульсацией. Мне бы очень этого хотелось».

Рок-музыкант использует платформу по сбору средств не в первый раз. В 2017 году поклонники группы «Алиса» собрали более 17 млн рублей в рамках кампании по предзаказу альбома «Посолонь».

Ранее рок-музыкант Александр Скляр сообщил, что вместе с Гариком Сукачевым приступил к работе над второй частью совместного проекта «Боцман и бродяга — 2». Музыканту планируют закончить альбом к весне.