Фонд Марии Максаковой-Игенбергс так и не вернул долги

Москва, 3 февраля. Долги фонда оперной дивы Марии Максаковой-Игенбергс так и остаются незакрытыми в России, передает корреспондент ФАН.

Вдова Дениса Вороненкова вернулась на несколько дней в Россию, чтобы пройти психиатрическую экспертизу, назначенную судом по ее иску к старшей дочери Вороненкова — Екатерине.

Мария пытается вернуть себе квартиру, утверждая, что подписывала доверенность на имя Екатерины, находясь в состоянии стресса, под воздействием препаратов. Однако и в России за Максаковой пусть и небольшой, но должок.

В 2010 году, перед выборами в Госдуму, в которую решила податься певица, в Астрахани (по спискам именно от этой области прошла Мария) она организовала благотворительный Фонд Марии Максаковой-Игенбергс, который должен был спонсировать талантливых в области различных искусств детей. Он просуществовал до 2018 года, но она им почти не занималась — все тянула директор предприятия.

В 2018 году, когда Максакова с Вороненковым уже сбежали от правоохранительных органов России на Украину, фонд был ликвидирован судом. Однако долги по налогам и штрафам на нем так и остались — певицу мало волновало в тот момент свое детище.

«Было два производства, — рассказал ФАН источник в службе судебных приставов. — Но оба были завершены на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».

Напомним, Максакова при посещении России стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Она рассказала о своем побеге на Украину. Певица также пожаловалась на родственников своего покойного мужа. Вдова Вороненкова утверждает, что ей приходится воевать за наследство.