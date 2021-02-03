Актриса Людмила Шевель после поездки в Чернобыль стала терять волосы

Санкт-Петербург, 3 февраля. Звезда сериала «Убойная сила» Людмила Шевель в 1986 году записалась на экскурсию в Чернобыль. Артистка в молодости не подумала о последствиях, которыми может обернуться поездка.

Страшная авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Спустя шесть месяцев после взрыва под Припятью молодая актриса решила посетить радиационную зону в качестве туриста. Ее не смогла остановить даже родная мать. На экскурсию Шевель вместе с группой энтузиастов добиралась вертолетом.

По воспоминаниям актрисы, во время приближения к разрушенной АЭС с неба было видно свечение радиации. Экстремальную поездку Шевель вспоминает с содроганием. С ее слов, в районе чернобыльской аварии лежали прибитые к земле деревья, вокруг которых бегали покалеченные животные с выпавшей шерстью. Под Припятью экскурсионная группа даже успела переночевать, после чего с трудом вернулась в Киев.

«А спустя несколько месяцев волосы жутко начали выпадать такие вещи бесследно не проходят. Я лечилась в Институте гигиены и радиации. Тамошние врачи, когда узнавали, что я в Чернобыле побывала, буквально отлетали от меня. Я тогда басом начала говорить», — вспоминает Шевель в интервью «Экспресс газете».

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