Лондон попался на продаже оружия странам-нарушителям прав человека

Доклад экспертов из группы «Против вооруженного насилия» показал, что британские чиновники за последние пять лет согласовали поставки оружия в 58 стран из 73-ми, перечисленных как подпадающие под ограничения британского же Департамента международной торговли (DIT).

Речь в первую очередь идет о странах, которые обвиняются Лондоном в нарушении прав человека. Пять государств, перечисленных британским министерством торговли в качестве ключевых экспортных рынков: Бахрейн, Бангладеш, Колумбия, Египет и Саудовская Аравия — были включены в список из 30 стран, «приоритетных в области прав человека», составленный МИД Великобритании.

Что это, обычная бюрократическая неразбериха или системное нежелание британских властей увязывать прибыли реального оружейного бизнеса с показушными разглагольствованиями о «правах человека»? Разбирался обозреватель ФАН.

Неудобный отчет

Общественная группа «Против вооруженного насилия» (Action on Armed Violence, AOAV) — это некоммерческая организация, базирующаяся в Лондоне, сотрудники которой проводят самостоятельные исследования о торговле оружием, следят за его применением в локальных войнах и повествуют о масштабах и последствиях глобального вооруженного насилия.

Одним из наиболее резонансных расследований AOAV стала публикация в марте 2019 года отчета о том, что в результате ударов ВВС Великобритании в Ираке и Сирии в период с 2014 по 2019 годы было убито или ранено 4315 гражданских лиц. Согласно AOAV, из числа пострадавших 4013 человек, или 93%, погибли, а 302 человека, или 7%, получили ранения разной степени тяжести.

Эта цифра абсолютно не корреспондировалась с официальными данными Министерства обороны Великобритании, которое до публикации доклада заявляло, будто в результате британских авиаударов в Ираке и Сирии погибло только одно (!) гражданское лицо.

Разразившийся тогда скандал до настоящего времени так и не разрешен. Официальный Лондон не признал данные AOAV и отказывается обсуждать свою вину в гибели мирных жителей Сирии и Ирака или же выплату компенсаций пострадавшим. При этом, однако, никаких исков о клевете в адрес AOAV не последовало, что косвенно говорит о сокрытии Минобороны Великобритании реальной информации о жертвах среди гражданских лиц.

Точно такая же реакция наблюдается и на недавний отчет AOAV о полулегальной торговле оружием. Исследователи взяли за основу своего расследования действующий список «стран, приоритетных в области прав человека», составленный МИД, и сравнили его с правилами Департамента международной торговли, а также информационными сообщениями того же DIT о согласовании оружейных сделок за последние пять лет.

Права человека? Нет, не слышали!

Как выяснилось в результате расследования AOAV, британские чиновники из DIT за последние пять лет согласовали поставки оружия в 58 из 73 стран, которые формально подпадали под ограничения самого департамента, опирающиеся на список МИД.

В частности, лицензия были выданы на экспорт частей самолетов, полицейских защитных щитов и сотен снайперских винтовок в Пакистан, в том числе 630 штук в 2016 году и еще 20 штук — в 2019 году. Такие согласования были даны, несмотря на предупреждение «Форин-офис» об «усилении давления на гражданское общество и свободу выражения мнений» в этом исламском государстве1, а также угрозу правам его этнических и религиозных меньшинств.

В 2017 году была согласована продажа 3000 штурмовых винтовок Кении стоимостью 9,45 млн фунтов стерлингов. Хотя за год до этого Amnesty International обвинила кенийские силы безопасности в «насильственных похищениях, внесудебных казнях и пытках, в результате которых погибли или пропали без вести по меньшей мере 122 человека».

В начале 2020 года экспортная лицензия на 290 тысяч фунтов была выдана на снайперские прицелы для поставки в Нигерию. А ведь незадолго до этого силы безопасности этой африканской страны убили десятки людей во время массовых протестов против коррупции в полиции и судебной системе.

Не обошлось в докладе и без «китайской угрозы». Как оказалось, власти Великобритании санкционировали продажу в Китай оружия на миллионы долларов. В основном речь идет о военном радарном оборудовании для оснащения быстрорастущего Военно-морского флота НОАК, который вышел на второе место в мире после ВМС США.

Согласно официальным данным DIT, лицензии на компоненты радаров для Китая в 2015 году покрывали сумму в 16,2 млн фунтов стерлингов, а в 2018 году — еще в 4,15 млн фунтов стерлингов.

Но гораздо больший резонанс принципиально могут создать другие британские военные поставки в страны СНГ. Речь идет о снайперских винтовках, глушителях, полицейских щитах, ночных прицелах и специальных боеприпасах к снайперским винтовкам, которые поставлялись в Грузию, Украину и Киргизию в 2014–2020 годах.

Напомним, что как раз тогда в этих странах проходили гражданские беспорядки и цветные революции, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. О чем прямо пишут и исследователи из AOAV, подчеркивая, что Департамент внешней торговли Великобритании согласовывал эти «грязные» поставки с полным пониманием возможных последствий использования спецсредств против гражданского населения.

Пропагандистский жупел

Скорее всего, реакция на нынешний отчет AOAV повторит историю с расследованием по жертвам среди мирного населения Сирии и Ирака: официальный Лондон постарается проигнорировать независимых журналистов. Ведь конфронтация с ними грозит разбирательствами в суде, где на свет божий придется представить гораздо более чувствительные документы, нежели полулегальные действия чиновников DIT, которые можно списать на обычную «некомпетентность» или «невнимательность».

В действительности же речь идет о давно известной максиме: «права человека» в западном понимании этого термина — это не более чем пропагандистский жупел, за которым маскируются реальные политико-экономические интересы тех, кто громче всех кричат о нарушении этих прав. Теперь Лондон попался на том, что вытер ноги об собственные же лозунги. А как дышал!..

1 Организация запрещена на территории РФ.