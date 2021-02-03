Телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Москва, 3 февраля. Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев скоро станет отцом. Матерью ребенка станет новая возлюбленная журналиста, дизайнер Екатерина Тулупова.

После новости о рождении второго ребенка известный телеведущий почувствовал легкость и головокружение. Он рассказал, что никакое другое событие не может сравниться с этим по значимости.

«Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все следующие дни я прислушиваюсь к себе, и, конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее», — поделился ведущий в интервью PEOPLETALK.

Шепелев и Тулупова оба воспитывают детей от прошлых отношений и для них было важно подать информацию детям как можно аккуратнее. Когда родители впервые заикнулись о появлении «третьего» малыша в семье, Платон и Ульяна категорически отказались. Однако спустя несколько месяцев они приняли этот факт и теперь вместе с родителями ждут пополнения в семье.

Недавно стало известно, что телеведущий лишился постоянной работы на телеканале ТНТ. Однако экстрасенс Дарья Миронова уверена, что безработный период для шоумена продлится недолго. Она предсказала Шепелеву работы на федеральном канале.