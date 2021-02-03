Щенок из России не может попасть к онкобольной девочке в Германию

Москва, 3 февраля. Коронавирусные ограничения и сложности с авиаперевозками между странами откладывают встречу 13-летней жительницы Германии и шпица Моники, которую девочке подарила ее хирург из России, передает корреспондент ФАН.

Татьяна Ромашова из Санкт-Петербурга работает хирургом-онкологом в немецкой клинике. Одна из ее пациенток мечтала о щенке шпица редкого окраса — мраморного.

13-летняя девочка больна раком груди на последней стадии. Чтобы поддержать ее, врач решила осуществить мечту о собаке. Подходящий пушистый друг был найден совсем не близко — в Петрозаводске.

Для начала щенка доставили в родной город Татьяны, после чего он должен был отправиться в Германию к своей новой хозяйке, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Уже несколько месяцев собака живет у мамы хирурга, Людмилы Ромашовой.

«Были сложности с авиабилетами, а потом и с авиасообщением, поэтому поездка постоянно откладывалась и переносилась. В итоге собака пока живет у меня, но ее очень ждут в Германии. С ее маленькой хозяйкой мы созваниваемся по видеосвязи, щенка она видит, назвала ее Моника. Мы зовем ее Моней», — рассказала Людмила.

Женщина надеется, что Монике все-таки удастся в ближайшее время попасть в Германию и девочка ее дождется.