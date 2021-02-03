Диетолог Дианова предупредила об опасности фастфуда и полуфабрикатов для сердца

Москва, 3 февраля. Диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила самые вредные для сердечно-сосудистой системы продукты.

По ее словам, в первую очередь к ним относятся фастфуд и полуфабрикаты. Дело в том, что такая еда является высокорафинированной и жирной, с большим содержанием соли и сахара.

Кроме того, чрезмерное количество рафинированных продуктов способствует набору веса, а трансжиры негативно влияют на работу сердца. Стенки сосудов становятся более «изъязвленными», что приводит к инсультам и инфарктам, отметила Дианова. Продукты промышленного производства также вредны для организма.

Кроме того, стоит отказаться от продуктов животного происхождения, в которых присутствует глутамат натрия. Дианова подчеркнула, что таким усилителем вкуса производители зачастую хотят что-то «прикрыть».

Врач-диетолог Елена Соломатина, в свою очередь, перечислила продукты для энергии и бодрости. Так, сил придают продукты, богатые белком и витамином D.