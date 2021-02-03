В The Drive рассказали, зачем США перебрасывают ВВС к западным границам РФ

Москва, 3 февраля. Американское военное командование намерено разместить в Норвегии стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, целью которых станут Россия и Арктика.

Согласно информации The Drive, неизвестное количество американских бомбардировщиков будет переброшено на норвежскую авиабазу Орланд в целях «укрепления коллективной безопасности». Главную задачу переброски американских ВВС объяснили стремлением Соединенных Штатов работать в связке с союзниками по НАТО «С прицелом на ближайшие Россию и Арктику»

«Мы ценим прочное партнерство, которое у нас есть с Норвегией, и с нетерпением ждем будущих возможностей для укрепления нашей коллективной обороны», — утверждает командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффи Харригян.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщали о перехвате самолета-разведчика норвежских BBC над акваторией Баренцева моря. Российский истребитель МиГ-31 взял иностранный воздушный борт на сопровождение, пишет RT.