Отец Децла опубликовал трогательное обращение к покойному рэперу

Москва, 3 февраля. Рэп-исполнитель, поэт и композитор Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер ровно два года назад. В день памяти музыканта в Сети появилось неизданное ранее видео.

Редкий ролик с выступлением рэпера опубликовал его отец, музыкальный продюсер Александр Толмацкий. На нем Децл запечатлен на подземной парковке. Музыкант читает стихи собственного сочинения на социально-политическую тему. Многие подписчики старшего Толмацкого в Instagram посчитали слова рэпера крайне актуальными и злободневными.

Под опубликованным видеороликом музыкальный продюсер обратился к покойному Децлу. Он посмертно признался ему в любви. Александр Толмацкий подчеркнул, что на протяжении двух лет не смог найти утешения после смерти первого наследника. Он жалеет об упущенном времени и несостоявшемся разговоре между отцом и сыном.

«Самый честный рэпер России а может и не только. Люди так и не поняли, о чем он говорит, особенно в последнем альбоме... Гений»; «Слова о нашем сегодняшнем времени... Вся правда в этих словах!»; «Не могу смириться, что его нет», — написали фанаты Децла в комментариях к посту.

Децл скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Причиной смерти 35-летнего музыканта стала остановка сердца. Позднее стало известно, что мемориал Толмацкому могут установить в одном из столичных парков.