Актриса Анна Кошмал выложила архивное фото со съемок «Сватов»

Киев, 3 февраля. Украинская актриса Анна Кошмал показала поклонникам, как она выглядела, когда начала сниматься в знаменитом сериале «Сваты».

Артистка решила пообщаться с подписчиками на своей странице в Instagram в разделе Stories. Поклонники уточнили у актрисы, сколько лет ей было, когда она начала сниматься в «Сватах».

«16 лет», — ответила Кошмал.

Также актриса приложила архивное фото со съемок «Сватов». На снимке артистка, исполнившая роль Жени Ковалевой, предстала перед подписчиками в образе девочки-гота. Именно такой поклонники могли видеть ее в любимом сериале.

Анна Кошмал впервые появилась в пятом сезоне «Сватов». Актриса также приняла участие в съемках шестого сезона сериала, который пока что является последним. Поклонники фильма ждут продолжения с 2013 года, однако съемки седьмого сезона постоянно переносятся. Очередным испытанием для создателей сериала стала пандемия коронавируса.

Недавно Анна Кошмал высказалась по поводу съемок «Сватов-7». Она призналась, что сама мечтает о выходе продолжения.