Жители России рассказали о способах увеличения ежемесячного дохода

Москва, 3 февраля. Аналитики компаний HeadHunter и «Деньги вперед» выяснили, как граждане Российской Федерации предпочитают влиять на уровень своего ежемесячного дохода.

По итогам опроса выяснилось, что зарплата трети россиян (36% респондентов) позволяет им закрывать траты на основные нужды. В качестве самых больших статей расходов жители России определили траты на питание (62%), аренду жилья с выплатой ипотечного кредита (35%) и расходы на услуги ЖКХ (27%).

Около половины участников исследования хотели бы, чтобы их доход был выше на 20 тысяч рублей, а четверти респондентов хватило бы повышения заработка на сумму от 15 до 20 тысяч рублей.

Для того чтобы повысить свой уровень дохода, большинство респондентов (81%) готовы искать новое рабочее место с более высокой заработной платой. Еще 54% опрошенных будут в случае наступления финансовых трудностей осваивать новые навыки, а 40% россиян пойдут подрабатывать. Причем около трети опрошенных (29%) ищут возможность для продвижения по карьерной лестнице на своей текущей работе, передает РИА Новости.

Еще одно исследование общественного мнения, проведенное Hays Response и FutureToday, помогло узнать о предпочтениях молодых россиян при поиске работы. Граждане обращают внимание на размер предлагаемой заработной планы, сообщает ФАН.