Актриса Ольга Кабо едва не лишилась квартиры из-за долгов бывшего мужа

Москва, 3 февраля. Разведенная актриса Ольга Кабо лишилась почти всего имущества и едва не потеряла недвижимость из-за долгов бывшего супруга, бизнесмена Николая Разгуляева.

Артистка состояла в браке с предпринимателем 11 лет и развелась осенью прошлого года. Однако теперь бывшим супругам приходится решать имущественные вопросы. Оказывается, в браке с Кабо Разгуляев накопил крупные долги, поэтому теперь бизнесмен признан банкротом. Почти все имущество, которое нажили бывшие муж и жена, придется отдать кредиторам.

Окончательное решение по финансам актрисы и ее бывшего мужа принимал суд. Кабо просила признать их имущество общим. Кроме того,она настаивала на выводе из раздела трехкомнатной квартиры, которую она купила будучи в браке с Разгуляевым, но за недвижимость он не платил.

«Решила купить просторную квартиру, чтобы жить с сыном и дочерью отдельно от мужа, когда поняла, что отношения с ним закончились», — сообщила Кабо.

По словам 53-летней актрисы, квартиру она приобретала в кредит, который выплачивала из собственных сбережений. Первый взнос за недвижимость оплатила дочь артистки деньгами от продажи своей квартиры. В итоге суд оставил Ольге Кабо ее жилье, но все остальное имущество ушло в счет долгов Разгуляева, пишет KP.RU.

Поклонники Ольги Кабо отмечали, что после развода она буквально засияла. Фанаты даже попросили артистку поделиться секретом молодости.