«Готовы к силовому решению»: Леонков озвучил причины обострения в Донбассе

Украинские власти готовы к силовому решению ситуации в Донбассе и ждут отмашки со стороны США. Об этом ФАН рассказал коммерческий директор издания «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 40 боеприпасов. Под огонь на донецком направлении попали село Сигнальное и поселок Еленовка, на горловском — поселок шахты 6/7, на мариупольском — окрестности сел Сосновское, Ленинское и Шевченко. Киевские силовики применял вооружение БМП и БТР, минометы калибром 82 и 120 мм и гранатометы.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины составило шесть раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 40 единиц», — заявили в СЦКК.

Кроме того, открытый перелом левого предплечья, перелом ребер, пневмоторакс, закрытую черепно-мозговую травму, минно-взрывную травму получил мирный житель поселка шахты 6/7 в результате обстрела со стороны украинской армии. Также огнем ВСУ были повреждены пять жилых домов в селе Сигнальное к югу от Донецка, а также два дома в поселке 6/7 по улице Смирнова, 6.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей ситуацию, сложившуюся на линии фронта в Донбассе. По его словам, киевские силовики не только обстреливают мирные населенные пункты, но и стягивают в «серую зону» тяжелую технику и личный состав ВСУ.

«Обострение ситуации в Донбассе связано с тем, что поменялась управляющая Украиной администрация. В США к власти пришли демократы во главе с Джо Байденом. Это те самые люди, которые стояли за государственным переворотом на Украине в 2014 году. Понятное дело, что обещаний о перемирии, исходящих от президента Владимира Зеленского, сегодня просто не существует. Поэтому идет интенсивный обстрел не только позиций армий ДНР и ЛНР, но и мирных населенных пунктов. Кроме того, зафиксировано выдвижение сил украинской армии в так называемую серую зону, где во время перемирия были обустроены долговременные огневые позиции. Таким образом Украина пытается привлечь к себе внимание нового-старого управляющего США Джо Байдена. Он должен либо завершить проект под названием «Украина», либо как-нибудь его продолжить», — сказал эксперт.

Также Леонков озвучил причины обострения ситуации в Донбассе. По его мнению, киевские власти таким образом показывают Вашингтону, что они готовы к силовому разрешению конфликта. Кроме того, Киев ждет отмашки со стороны Соединенных Штатов для начала атаки на ДНР и ЛНР.

«В свою очередь, киевские власти показывают Вашингтону, что они готовы к силовому решению ситуации в Донбассе. Кстати, сегодня украинские политики и военные говорят об этом вполне открыто. Сейчас Украина ждет отмашки со стороны США и гарантий, что Америка ее поддержит. В этой связи недавно Верховная Рада приняла закон, позволяющий на долговременной основе присутствие на территории Украины иностранных военных», — резюмировал Алексей Леонков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Вооруженные силы Украины разместили бронетехнику на линии соприкосновения на луганском направлении. В Военном ведомстве ЛНР отметили, что военная техника принадлежит 92-й бригаде ВСУ.