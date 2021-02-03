Транспортный налог: кто может получить льготы и что изменилось в 2021 году

Транспортный налог в России платят физические и юридические лица, владеющие минимум одним автомобилем. Средства от транспортного налога направляются в региональную казну, поэтому в разных субъектах РФ отличаются коэффициенты и льготы на налог. Что изменилось в транспортных налогах в 2021 году и кто может получить льготы — в материале ФАН.

Как рассчитывается транспортный налог

Размер транспортного налога зависит от мощности двигателя, стоимости автомобиля и сроков регистрации машины в ГИБДД. Автомобили без регистрации транспортным налогом не облагаются.

Согласно Налоговому кодексу РФ, обязанность платить транспортный налог возлагается на гражданина, владеющего зарегистрированным авто. Поэтому в случае продажи машины необходимо вовремя озаботиться снятием с регистрации, иначе налог будет платить прежний собственник. Оспорить это можно в суде с предъявлением договора купли-продажи.

Каждый регион РФ устанавливает ставку транспортного налога самостоятельно. Единственное ограничение — размер налога не может превышать установленную правительством ставку более чем в 10 раз. При этом некоторые регионы и вовсе отменяют налог на легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил.

При расчете размера налога учитывается коэффициент, который зависит от стоимости автомобиля и его возраста — налог на роскошь. Коэффициент устанавливается правительством и един на всей территории России.

Что изменилось в 2021 году

С 1 января 2021 года действует новый порядок исчисления налога на уничтоженные авто. В случае уничтожения, гибели или утилизации авто исчисление налога по нему прекращается с первого числа месяца, когда машина была уничтожена. Для этого владельцу авто необходимо подать заявление в налоговый орган.

Кто может получить льготы

Федеральное законодательство освобождает от транспортного налога авто мощностью до 70 лошадиных сил и машины, выданные инвалидам через органы соцзащиты. Также его не платят владельцы тракторов, молоковозов, комбайнов, машин для перевозки и внесения удобрений и ветеринарной службы.

От транспортного налога освобождены герои Советского Союза, инвалиды боевых действий и ВОВ, ветераны труда, пострадавшие от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями, а также инвалиды I и II группы. Малоимущие семьи могут получить льготы на транспортный налог в индивидуальном порядке, если их доход не превышает прожиточный минимум.

Региональные власти самостоятельно устанавливают льготы на транспортный налог. В некоторых регионах пенсионеры платят 50% налога, а в некоторых субъектах — вовсе освобождены от него. В ряде субъектов получить льготу на транспортный налог может один из родителей ребенка-инвалида. В многодетных семьях льгота предоставляется одному родителю и только на одно транспортное средство. Также в зависимости от региона льготу могут получить матери-одиночки.