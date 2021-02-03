На Украине запретят книги классиков мировой литературы

Масштабная акция Киева по запрету ввоза на территорию страны «печатной продукции, подрывающей устои Украинского государства» входит в новую стадию. Наряду с санкциями в отношении ряда произведений Михаила Булгакова и сочинений Бориса Акунина, а также еще около 300 наименований книг российских и «прокремлевских» авторов власти вознамерились пресечь продажу и распространение на Украине работ известных европейских и американских писателей. По некоторым данным, в «черные списки» попадут Вальтер Скотт, Эмиль Золя, Теодор Драйзер, Альбер Камю и Фридрих Дюрренматт.

1 февраля Государственный комитет по телевидению и радио (ГКТР) Украины отчитался в полной реализации плана по запрещению ввоза на территорию страны изданий романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также нескольких трудов Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Как заявил киевским журналистам начальник управления разрешительной процедуры по вопросам печати ГКТР Сергей Олейник, в этих материалах «присутствует наличие пророссийской пропаганды».

«В предисловии к «Мастеру и Маргарите» (речь идет об экземплярах книги, увидевшей свет в одном из крупнейших российских издательств. — Прим. ФАН) упоминаются представители российского кино, поддержавшие агрессию Москвы против Украины и внесенные в перечень лиц, представляющих угрозу нашему государству, — пояснил он. — А книги Акунина транслируют шовинистический и имперский взгляд на историю».

В дальнейшем на вопросы, почему представляемая Олейником структура запретила на Украине как распространение книг Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова и Сергея Доренко, так и труды киевского политолога Михаила Погребинского, он отвечать не стал.

Впрочем, на главный вопрос — почему именно ГКТР сегодня озаботился проблемами «антиукраинской печатной пропаганды» (изначально сфера влияния этой структуры на издательский бизнес не распространялась) — не отвечают и в самом правительстве Украины.

«Мы должны на всех уровнях защищать интересы своей страны», — неоднозначно заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, фактически санкционировав действия новоявленных «поборников государственности».

«Поборники» решили пойти дальше. Члены так называемой «специальной комиссии» обсудят целесообразность присутствия на книжном рынке Украины работ не менее 200 зарубежных писателей и публицистов, среди которых несколько лауреатов Нобелевской премии по литературе. Предполагается, что в ближайшее время под запретом окажутся романы, повести и эссе Альбера Камю и Жан-Поля Сартра (эти авторы придерживались коммунистических взглядов), книги Вальтера Скотта (все без исключения советские и российские издания) и трилогия Теодора Драйзера «Финансист» (выпущенная как в Советском Союзе, так и в РФ). Помимо прочего, в жернова украинской цензуры попадут Эмиль Золя (дескать, писатель хорошо отзывался о Российской империи), Лион Фейхтвангер (он имел неосторожность заявить о «процветающей УССР») и Фридрих Дюрренматт (автор открыто называл ОУН-УПА1 (организация запрещена в России) «нацистской группировкой»).

«Нам не нужны те, кто ставит под сомнение идеалы независимой Украины, будь они хоть трижды нобелевскими лауреатами, — сказал на основе конфиденциальности член «специальной комиссии» Владислав Т. — Мы будем находить лучшее у собственных классиков и современников!»

Кстати, пользователи украинского сегмента Интернета уже парировали Владиславу Т. и его «соратникам», заявив, что с таким же успехом власти обязаны запретить Ивана Франко и Лесю Украинку. Дескать, Иван Яковлевич был «активным социалистом», а Лариса (Леся) Петровна в свое время перевела на «мову» Манифест коммунистической партии.

Как бы там ни было, на сегодняшний день в своем намерении «выхолостить» украинский книжный рынок Киев готов на многое.

«Я не удивлюсь, если уже завтра на улицах и площадях в десятках населенных пунктов Украины националисты будут демонстративно сжигать книги «неудобных и ненавистных» писателей, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей социальный психолог Елена Мильто. — При этом «пассивное большинство» украинцев уже ничего не сможет поделать. Ситуация явно напоминает события 30-х годов прошлого века в одной из европейских стран, не так ли?»

1 Организация запрещена на территории РФ.