День всех влюбленных: легенда о Валентине, традиции, что дарить, как поздравить

День святого Валентина, или День всех влюбленных отмечается 14 февраля. В 2021 году этот любимый многими праздник приходится на воскресенье. Сегодня Валентинов день — абсолютно светский праздник, при этом некоторые религии требуют от своих адептов даже не вспоминать о святом Валентине, который якобы поощрял распутство и «незаконный» секс.

В постсоветской России День святого Валентина стал чрезвычайно популярным, хотя ему и не удалось занять место традиционных мужского и женского праздников 23-го февраля и 8-го марта.

Кто такой святой Валентин

Согласно легенде, святой Валентин жил в III веке до нашей эры и был то ли воином, то ли армейским лекарем, а по совместительству — тайным христианином. Поскольку римским воинам в то время не разрешали жениться, чтобы они не отвлекались от ратных дел, Валентин тайно венчал однополчан с их возлюбленными по христианскому обряду. Он также передавал записки от воинов их подругам и приносил ответы. Эти послания получили названия валентинки.

Вскоре по доносу Валентин был арестован, заключен в тюрьму и приговорен к смерти. Но буквально на пороге гибели Валентин влюбился в дочку тюремщика по имени Юлия (по одной из версий легенды, она была слепой от рождения) и сам послал ей валентинку. Однако девушка то ли не прочитала послание из-за слепоты, то ли прочитала, когда Валентин был казнен, что, по преданию, произошло именно 14 февраля. Есть также версия, что, узнав о гибели возлюбленного, Юлия так горько плакала, что пелена с ее глаз спала, она прозрела и сумела прочитать послание.

Римская церковь отнеслась к этой истории с интересом, Валентин был канонизирован, а 14 февраля стало днем его почитания. Однако затем католики убрали этого святого из литургического календаря, поскольку никаких вразумительных доказательств, что этот Валентин действительно существовал, найдено так и не было.

Русская православная церковь, а также некоторые мусульманские направления выступают против этого праздника, считая его пропагандой разврата. Депутат Госдумы и деятель Русской православной церкви Виталий Милонов также осуждает коммерциализацию Дня святого Валентина, что, по мнению парламентария, низводит понятие любви на недостойный этого высокого чувства уровень.

Традиции праздника

Дню святого Валентина посвящена целая индустрия, праздник давно и прочно является для одних — статьей расходов, а для других — доходов. В этот день влюбленные, а также супруги дарят друг другу подарки, в том числе открытки-валентинки, сладости (особенно шоколад), устраивают романтические свидания и так далее. Подарки дарят друг другу оба партнера, при этом принято, чтобы все подношения были с оттенком романтики.

В преддверии праздника в магазинах лучше всего продаются драгоценности, элитный парфюм и бижутерия, нарядное белье. Общепит помогает организовывать романтические ужины. Не прогорают и секс-шопы — интересные «добавки» к следующему вслед за ужином романтическому свиданию идут нарасхват. Ну и, конечно, в фаворе цветы, сердечки-валентинки и прочие милые дополнения к подарку.

Поздравления

Предлагаем несколько вариантов забавных поздравлений, которые можно написать на открытке-валентинке, а также послать в виде SMS или через соцсети.

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Поцелуев до мурашек,

Радости и обнимашек,

И любви чудесной, чистой,

Словно солнышко, лучистой!

И горячих вечеров,

Россыпи нежнейших слов,

Удовольствия лавину.

С Днем святого Валентина!

***

Поздравляю с Днем влюбленных!

Сердцем всем тебя люблю!

И сердечко-валентинку

Радостно тебе дарю!

***

От Амура валентинки

Разлетелась по Земле.

В День святого Валентина

Я любви желаю всем.

***

В День святого Валентина

Я любви желаю сладкой,

Словно ягода-малина,

Как большая шоколадка,

Как мороженое, кексы,

Как вишневый торт огромный!

С праздником тебя чудесным,

С Днем любви и Днем влюбленных!