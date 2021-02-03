Актер Долинский: Драки Белоцерковской и Саид Шах не было

Москва, 3 февраля. Актер и близкий друг недавно ушедшего директора Ералаша Бориса Грачевского, Владимир Долинский неожиданно заявил, что никакого конфликта между вдовой режиссера Екатериной Белоцерковской и журналисткой Марианой Саид Шах после съемок эфира ток-шоу «Пусть говорят» никогда не было, пишет Teleprogramma.Pro.

«Я был с Катей до последнего момента, ни с кем отношений она не выясняла. Если бы Катя была чем-то недовольна, она бы сказала это прямо в студии. Поэтому мне очень удивительно, что Саид Шах, которую я хорошо знаю, в чем-то ее обвиняет».

По словам Долинского, режиссеры передачи пообещали Белоцерковской не поднимать конкретные затрагивающие ее личные темы. Во время эфира все шло гладко, пока зрителям не показали куски фильма про внебрачного сына актера Максима Красикова. По словам Долинского, Белоцерковская держалась достойно и сумела сдержать слезы в эфире.

Напомним, что журналистка Мариана Саид Шах ранее заявляла о том, что Белоцерковская напала на нее вместе с незнакомым мужчиной. Вдова Грачевского пояснила, что причиной этому послужил ее комментарий в студии. Журналистка отчитала ее, потому что та во время эфира «Пусть говорят» подняла запретную тему о внебрачном сыне режиссера. Журналистка уверяла, что она чудом осталась без побоев, когда ее прижали к стене.

Екатерина Белоцерковская эмоционально отреагировала на произошедшее у себя в сторис.