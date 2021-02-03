Газовая приватизация: как распродажа месторождений помогла бразильской Petrobras

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras продала два газовых месторождения в акватории Атлантического океана. Стоимость сделки составила 55 миллионов долларов, передает новостной портал Renova.

Распродажа активов

Консорциум бразильских компаний OP Energia и DBO Energia выкупил право на добычу газа на мелководных месторождениях Peroa и Cangoa, а также право на разведку месторождений в блоке BM-ES-21, расположенных в нефтегазоносном бассейне Эспириту-Санту. В 2020 году среднесуточный объем добычи газа на месторождениях Peroa и Cangoa составил 658 тысяч кубометров.

По условиям соглашения, консорциум уже перевел на счета Petrobras 5 миллионов долларов; еще 7,5 млн компания получит после одобрения сделки Национальным агентством нефти, природного газа и топлива (ANP), оставшиеся 42,5 млн долларов консорциум заплатит в виде условных платежей.

A Petrobras assinou contrato para a venda de suas participações no chamado Polo Peroá por US$ 55 milhões. https://t.co/EhWbWZjvv1 — RENOVA (@RenovaMidia) February 1, 2021

Таким образом руководство Petrobras собирается оптимизировать портфель активов и сократить общий долг компании. Согласно действующему плану приватизационных мер, который был утвержден правительством Жаира Болсонару, к 2023 году Petrobras планирует выручить по меньшей мере 23 миллиарда долларов от распродажи таких активов, как нефтегазовые месторождения и нефтеперерабатывающие заводы в Бразилии.

Petrobras отдал швартовы

Продажа месторождений логично вписывается в новую стратегию развития — Petrobras сделала ставку на добычу нефти и газа на глубоководных месторождениях на шельфе в ущерб месторождениям на мелководье и на суше.

Только за первые шесть месяцев 2020 года Petrobras выручил около 400 миллионов долларов от продажи четырех наземных месторождения в штате Баия, девяти наземных и трех мелководных месторождений в штате Риу-Гранди-ду-Норти и десяти мелководных месторождений в Рио-де-Жанейро.

Текущая стоимость добычи барреля нефти на наземных месторождениях Petrobras составляет 19,5 долл. за баррель, на мелководных шельфовых месторождениях — 31,6 долл., а на глубоководных — 13,6 долл. В результате руководство сочло добычу нефти и газа на суше и мелководье малоприбыльной, — однако небольшие частные бразильские предприятия, такие как OP Energia and DBO Energia, готовы к низкой рентабельности успешно выкупают старые активы Petrobras.

В настоящее время 87% нефтепродуктов бразильская корпорация добывает на глубоководье, а по итогам 2020 года по версии журнала Science Advances Petrobras вышел на второе в мире место по объемам добычи углеводородов в море.

The Ocean 100: Transnational corporations in the ocean economy https://t.co/CRxmlm95E1 — Marine Watch (@MarineWatch) January 14, 2021

Кризис и долгое восстановление

Руководство Petrobras было вынуждено пойти на резкую смену стратегии развития и начал распродажу активов из-за продолжительного кризиса. В 2014 году общий долг компании перед инвесторами вырос до 127 миллиардов долларов из-за годового падения стоимости нефти на 45% и начала антикоррупционного расследования Lava Jato («Автомойка»).

Следствие выявило коррупционную схему, в рамках которой строительные компании, в том числе ТНК Odebrecht, за откаты получали подряды на крупные проекты для Petrobras. Деньги получали топ-менеджеры топливной компании, которые отчисляли часть правящей «Партии трудящихся», что помогало финансировать ее кампании.

В ходе проверок выяснилось, что общий ущерб от коррупции за 2002-2014 годы составил более 2,5 миллиардов долларов. Компания потеряла инвестиционные контракты на сотни миллионов долларов, а члены совета директоров Petrobras были отправлены в отставку и стали фигурантами уголовных дел.

Общий экономический кризис в Бразилии помешал быстро восстановить репутацию и уровень капитализации компании. Из кризиса страна вышла лишь в 2017 году. Новому руководству Petrobras пришлось сократить объем производственных инвестиций на 2019-2023 годы на 65% до 84 миллиардов долларов, большая часть которых была выделена на разработку новых месторождений. Избавившись от неликвидных активов и капиталовложений в новые месторождения к 2019 году Petrobras удалось сократить объем задолженности с 127 до 87 млрд долларов, а годовой доход компании достиг докризисных значений и превысил 9,5 миллиардов долларов.

Новый курс компании оправдал себя в сложном 2020 году, который стал крайне убыточным для мировых экспортеров нефти и газа. Несмотря на приостановку работы 62 платформ в марте и апреле, по итогам года Petrobras отчитался о рекордных объемах добычи нефти (2,28 млн барр/сут) и газа (2,84 млн м3/сут).

Petrobras registra recorde de produção de óleo e gás em 2020 | Empresas | Valor Econômico https://t.co/R4sbo1ZfNj — Trading Bolsa (@TraderBolsa) January 8, 2021

В ближайшее время госкорпорация намерена отказаться от своего фактически монопольного положения на внутреннем рынке газа — будет распродана большая часть активов в газотранспортной и распределительной системе страны. По расчетам правительства, это позволит на 40% сократить цены на газ и поможет привлечь инвестиции в размере 11 млрд долларов. При этом компании это пойдет на пользу — Petrobras избавится от неликвидных, по мнению руководства, активов. Согласно плану по развитию на 2021-2025 годы, Petrobras планирует сократить долг до 60 млрд долларов уже к концу следующего года.