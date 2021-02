Газовая приватизация: как распродажа месторождений помогла бразильской Petrobras

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras продала два газовых месторождения в акватории Атлантического океана. Стоимость сделки составила 55 миллионов долларов, передает новостной портал Renova.

Консорциум бразильских компаний OP Energia и DBO Energia выкупил право на добычу газа на мелководных месторождениях Peroa и Cangoa, а также право на разведку месторождений в блоке BM-ES-21, расположенных в нефтегазоносном бассейне Эспириту-Санту. В 2020 году среднесуточный объем добычи газа на месторождениях Peroa и Cangoa составил 658 тысяч кубометров.

По условиям соглашения, консорциум уже перевел на счета Petrobras 5 миллионов долларов; еще 7,5 млн компания получит после одобрения сделки Национальным агентством нефти, природного газа и топлива (ANP), оставшиеся 42,5 млн долларов консорциум заплатит в виде условных платежей.

Таким образом руководство Petrobras собирается оптимизировать портфель активов и сократить общий долг компании. Согласно действующему плану приватизационных мер, который был утвержден правительством Жаира Болсонару, к 2023 году Petrobras планирует выручить по меньшей мере 23 миллиарда долларов от распродажи таких активов, как нефтегазовые месторождения и нефтеперерабатывающие заводы в Бразилии.

Продажа месторождений логично вписывается в новую стратегию развития — Petrobras сделала ставку на добычу нефти и газа на глубоководных месторождениях на шельфе в ущерб месторождениям на мелководье и на суше.

Только за первые шесть месяцев 2020 года Petrobras выручил около 400 миллионов долларов от продажи четырех наземных месторождения в штате Баия, девяти наземных и трех мелководных месторождений в штате Риу-Гранди-ду-Норти и десяти мелководных месторождений в Рио-де-Жанейро.

Текущая стоимость добычи барреля нефти на наземных месторождениях Petrobras составляет 19,5 долл. за баррель, на мелководных шельфовых месторождениях — 31,6 долл., а на глубоководных — 13,6 долл. В результате руководство сочло добычу нефти и газа на суше и мелководье малоприбыльной, — однако небольшие частные бразильские предприятия, такие как OP Energia and DBO Energia, готовы к низкой рентабельности успешно выкупают старые активы Petrobras.

В настоящее время 87% нефтепродуктов бразильская корпорация добывает на глубоководье, а по итогам 2020 года по версии журнала Science Advances Petrobras вышел на второе в мире место по объемам добычи углеводородов в море.

