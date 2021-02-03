Россия всерьез задумалась о Новороссии как альтернативе «Минску-2»

Из-за недоговороспособности Киева Москва всерьез задумалась о возрождении проекта «Новороссия». Доказательством является появление доктрины «Русского Донбасса», выступающей в России национально ориентированным решением с широкой поддержкой внутри общества и государственного аппарата.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший итоги проведенного в Донецке интеграционного форума.

«Россия перекраивает Украину!..»

Бывает так, что новости о каком-то событии первоначально выглядят довольно скромно. Можно сказать — камерно. Но со временем медийное «эхо» от этого события не только не затухает, но, напротив, день ото дня становится все громче и мощнее.

Например, в конце января в Донецке внезапно, без какой-либо медийной подготовки, прошел интеграционный форум «Русский Донбасс». Ну, казалось бы, прошел и прошел — мало ли общественных мероприятий проводится в ДНР? Сегодня — одно, завтра — другое, а послезавтра об обоих событиях уже и забыли…

Но с «Русским Донбассом» получилось иначе. Форум в Донецке уже закончился, а его «эхо» продолжало «грохотать» в СМИ все громче и раскатистей.

Скажем, на основании информации о «Русском Донбассе» представитель МИД «незалежной» Олег Николенко заявил, что Россия, мол, продолжает пытаться перекроить Украину под свои лекала. А экс-глава того же МИД Павел Климкин объявил «Русский Донбасс» вкупе с речью президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе элементами «шантажа» со стороны России. Мол, последняя готовится присоединить к себе Донбасс по «абхазскому сценарию», то есть силой.

В свою очередь глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что принятая во время форума «Русский Донбасс» доктрина, отражающая желание населения Донбасса присоединиться к РФ, не противоречит Минским соглашениям.

Иностранные посольства и СМИ в Москве — так и вовсе забурлили, принявшись забрасывать российские официальные лица запросами о словах, произнесенных Маргаритой Симоньян на форуме в Донецке: «Россия-матушка, забери Донбасс домой».

Словом, интеграционный форум вызвал колоссальный резонанс. Несмотря на довольно краткую программу «Русского Донбасса», переоценить его символическое значение невозможно.

Давайте вот об этом, о значении интеграционного форума «Русский Донбасс», и поговорим. Что же произошло в Донецке?

Альтернатива «Минску-2»

Впервые за все время гражданской войны в Донбассе на территории народных республик прошло мероприятие, чья значимость вышла далеко за пределы ДНР и ЛНР.

Символически, на уровне целей и ценностей, интеграционный форум стал сигналом к консолидации, направленным даже не на сам Донбасс, а на все пространство Русского мира, на всех, кто ассоциирует себя с русской цивилизацией.

Кстати, именно на форуме «Русский Донбасс» впервые за долгие годы вновь прозвучали слова «Русский мир» и «Новороссия», что стало ответом на агрессивную разрушительную неонацистскую пропаганду, звучавшую с Украины. Отметим и то, что на форуме звучали не агрессивные призывы, а объединяющие, консолидирующие символические заявления, позволяющие очертить рамки пространства русского языка, а также классической и современной русской культуры, к носителям которых причисляют себя десятки миллионов людей.

«Русский Донбасс» — это важный акт самоописания России в настоящем и будущем, подчеркивание своей созидательной силы. Сейчас, на этапе смены поколений, а также глобального кризиса самоидентификации в мире, подобные инициативы крайне важны как для граждан России, так и для самого государства, которому пора продемонстрировать свою конкурентную модель для внутренней и внешней аудитории.

Развитие символического звучания форума «Русский Донбасс» позволит разбудить самосознание многих сотен тысяч, если не миллионов людей, которые мыслят и живут «по-русски». Этот тезис доказывается, например, тем сильнейшим откликом, который получил интеграционный форум в соцсетях, причем не только в русскоязычных.

Форум продемонстрировал огромный потенциал поддержки и солидарности в российском обществе, запрос на самоописание, формулирование «нашей» картины мира и себя в ней.

Знаменательно и то, что впервые с 2014 года прозвучала альтернативная тупиковому курсу Киева политическая модель под символом и брендом «Новороссии». Согласно доктрине, принятой на форуме «Русский Донбасс», был озвучен курс на построение интегрированных с РФ «русских национальных государств».

Так впервые за долгое время на политическую сцену вернулось понятие «Новороссия» как объединяющее название русскоязычных и близких России культурно ряда областей нынешней Украины — Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской, где точкой входа и консолидирующим центром выступает Донбасс. Этим Донецк возвращает себе право на создание альтернативного политического центра, который должен притянуть и объединить русские восточные регионы распадающейся Украины. Добавим, что в феврале 2014 года шанс стать таким альтернативным политцентром упустил Харьков…

Собственно, доктрина «Русского Донбасса» представляет собой альтернативную «Минску» стратегию России, которая вполне реальна в плане реализации и имеет широкую коалицию поддержки. Этим Кремль ясно дал понять, что заморозить ситуацию, бесконечно игнорируя выполнение Минский соглашений, у Украины не получится.

Дошли до черты

Здесь, видимо, стоит сделать небольшое отступление и описать тот бэкграунд, на фоне которого проходил интеграционный форум. Иначе читателям будет непонятно, почему российская сторона дала «зеленый свет» интеграционному форуму в Донецке именно сейчас.

Отношения России с Украиной дошли до опасной черты. Бесконечные информационные атаки Киева, его вмешательство во внутренние дела РФ, провокации на границе, а также попытки осуществления украинскими спецслужбами диверсий на российской территории явно привели Москву к выводу, что ситуацию необходимо менять.

Президентство Владимира Зеленского, полное вранья и неисполнения взятых на себя обязательств, продемонстрировало, что деградация политического класса Украины дошла до точки невозврата: там не с кем и не о чем говорить. Украина стала неадекватным, опасным и безответственным соседом, буквальным failed state, который видит свое будущее в огне и приближает этот миг изо всех сил.

Безусловно, такая ситуация требует от России ответных действий, в первую очередь для обеспечения своей безопасности. Раз так, то почему бы не спустить украинское правительство с небес, из мира грез и мечтаний, на землю? Почему бы не напомнить Киеву, что РФ вполне может придерживаться на украинском направлении стратегии, которая станет альтернативой «Минску»? Причем эта альтернатива может оказаться для украинского руководства куда более неприятной, чем все Минские соглашения вместе взятые — недаром же у Николенко и Климкина начались корчи при одном лишь упоминании слова «Новороссия».

Ранее Москву от реализации этого проекта останавливало стремление избежать масштабных санкций, а также желание использовать подчеркнуто дипломатические методы для замирения Украины. Годы, прошедшие с начала гражданской войны в Донбассе, показали, что это невозможно. США и Европа убедительно продемонстрировали, что режим санкций — это стратегический консенсус западных элит, для поддержания и развития которого можно придумать любые причины.

Проще говоря, свои санкции против России коллективный Запад будет вводить вне зависимости от действий Москвы — а просто потому, что РФ существует и сохраняет свою субъектность. И раз избежать усиления санкционного режима все равно невозможно, то зачем же России продолжать делать ставку исключительно на «Минск»?

Получается, что незачем. Так не провести ли в Донецке интеграционный форум? И провели.

В целом, доктрина «Русского Донбасса», предусматривающая построение интегрированных с РФ «русских национальных государств», выступает национально ориентированным решением с широкой поддержкой внутри российского общества и государственного аппарата. Безусловно, это только стартовая «редакция» проекта «Новороссия»: до формирования настоящей стратегии действий необходимо проделать еще много работы. Но первый шаг в нужном направлении Москва и Донбасс уже сделали.