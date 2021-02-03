Глава МИД Восточного правительства Ливии встретился со студентами нового ВУЗа в Бенгази

Бенгази, 3 февраля. Министр иностранных дел Восточного правительства Ливии Абдель Хади Хувейдж 2 февраля 2021 года провел встречу с первыми студентами открытого им накануне Института дипломатических исследований, сообщает информационное агентство Libya Alaan.

Политик приветствовал молодых граждан североафриканского государства, многие из которых после окончания обучения станут сотрудниками МИД. Он отметил, что данный ВУЗ специализируется на подготовке будущих дипломатов.

Студенты поблагодарили министра за усилия, приложенные им для открытия института в Бенгази, а также за предоставленную им возможность получить образование в нем. Участники встречи выразили готовность представлять свою страну за рубежом, а также занять политические должности после того, как получат дипломы и подтвердят свою квалификацию.

Институт дипломатических исследований является первым новым учебным заведением, распахнувшим свои двери для ливийской молодежи за последние шесть десятилетий. Так, второй крупнейший в городе — Университет Бенгази — был основан в далеком 1955 году.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что аэропорт Мисурата в феврале возобновит внутренние и международные рейсы после пятилетнего перерыва.