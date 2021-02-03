Анатолий Вассерман поддержал отказ от лунной гонки между Россией и США

Россия будет вести реализацию лунных программ в своем темпе, развивая собственные разработки. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что Россия не будет участвовать в лунной гонке с США.

«Я думаю, Дмитрий Рогозин имел в виду не то, что мы вообще не собираемся достичь Луны, а то, что мы сделаем это в своем темпе, ведя собственные разработки так, как удобно нам. Если мы при этом сможем высадиться на естественном спутнике Земли раньше американцев, то это, конечно, хорошо, но это не главная цель, а всего лишь один из ориентиров возможного, далеко не единственного, режима работы», — сообщил журналист.

Кроме того, Анатолий Вассерман указал на то, что необходимо четко отделять друг от друга процессы исследовательских работ и состязания с кем-то.

«Насколько я могу судить, лунная гонка — это не только вопрос престижа, хотя и это тоже имеет значение. Однако важно еще и то, что развитие высоких технологий, как правило, приносит и множество непредвиденных заранее результатов. Поэтому продолжать активную работу в этой сфере, добиваться возможности полетов на Луну, несомненно, нужно. Впрочем, нет смысла заниматься этим в режиме соревнования. Не нужно ставить престиж организации или всей страны в зависимость от того, кто сейчас окажется первым на естественном спутнике Земли», — подытожил публицист.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал Федеральному агентству новостей о том, какой ущерб нанес Штатам российский оружейный уран.