Топ-5 лучших ролей в кино Веры Брежневой

Сегодня певица, актриса, телеведущая, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева празднует свой 39-й день рождения. Федеральное агентство новостей присоединяется к многочисленным искренним поздравлениям и сердечным пожеланиям в адрес всенародно любимой звезды. Кроме того, в этот день мы решили подготовить для вас подборку, в которую вошли топ-5 лучших ролей Веры Брежневой.

«8 лучших свиданий»

Создатели этой комедии решили серьезно поднять ставки и положили в основу сюжета не совсем радостную историю. Бизнесмен, роль которого исполнил тогда еще просто актер, а ныне президент Украины Владимир Зеленский, счастлив со своей семьей. Однако врачи огорошили его известием о серьезных проблемах со здоровьем. Неизлечимая болезнь оставляет герою всего несколько недель. Это время супруг решает потратить на то, чтобы позаботиться о своих близких и найти нового мужа для своей возлюбленной. Роль жены как раз и сыграла Вера Брежнева.

«Мажор 2»

Впрочем, актрисе оказалась по плечу и более драматическая роль. Так, во втором сезоне сериала «Мажор», где она сыграла саму себя, она предстала в качестве жертвы таинственного преследователя. Некоторые считают, что эта работа получилась неоднозначной. Однако восторженных отзывов поклонников было более чем достаточно. Актер Павел Прилучный, сыгравший главную роль в сериале, очень высоко оценил Веру и как профессионала, и как приятного в общении человека.

«Любовь в большом городе 3»

Одним из самых известных и полюбившихся публике проектов с участием Веры Брежневой стала трилогия «Любовь в большом городе». Там у нее была одна из главных ролей. После успеха первой части стало ясно, что последуют и продолжения. За время съемок партнерами актрисы по съемочной площадке стали Алексей Чадов, Вилле Хаапасало, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров. По словам режиссера Марюса Вайсберга, работать с певицей было легко и приятно. Перед камерой она чувствовала себя свободно, словно снимается с самого детства.

«Джунгли»

На этом проекте звезда смогла поработать с другим любимцем публики — актером Сергеем Светлаковым. По сюжету этой комедии брак главных героев переживает нелегкие времена. Кроме того, волей случая их занесло на необитаемый остров, где их семейные разборки превращаются в настоящую охоту друг на друга. На этих съемках Вере Брежневой пригодились не только чувство юмора и актерский опыт, но и спортивная подготовка. Так, ей пришлось стрелять из лука и освоиться в непроходимых джунглях.

«Елки», «Елки 2», «Елки последние»

Вне всяких сомнений, участие певицы в этих картинах дарило публике самые яркие эмоции благодаря атмосфере новогоднего торжества и сказки. Здесь Вера Брежнева также играла саму себя. На ее плечи легла непростая задача показать зрителям, что не всегда жизнь звезд бывает такой беззаботной, как об этом привыкли думать обыватели. Впрочем, и здесь, как всегда, у нее все получилось легко. Зрители неизменно радовались появлению любимой героини в очередном продолжении приключений полюбившихся героев.

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