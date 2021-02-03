Изнурительный торг: вернутся ли США в Договор по открытому небу

Вашингтон проводит ревизию наследства Дональда Трампа. В ее рамках идет возврат к договорам, из которых США вышли за последнее время. ФАН оценил шансы США вернуться в Договор по открытому небу.

Возвращение в ДОН

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент рассматривает возможность возвращения страны в Договор по открытому небу (ДОН), однако считает, что РФ якобы не в полной мере выполняет положения этого соглашения. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы изучаем вопрос. Мы примем решение в свое время», — заявил он.

Ревизия наследия Трампа

Политолог Максим Жаров отметил, что администрация Джо Байдена проводит ревизию наследства Дональда Трампа, в ее рамках идет возврат к договорам, из которых США вышли за последнее время. Поэтому наряду с СНВ-3 Вашингтон выражает стремление вернуться и к Договору об открытом небе, который выгоден Штатам.

«Отсутствие американцев в этом договоре закрывает для них возможность «просматривать» расположение сил и средств вероятного противника с территорий стран, не граничащих с США. Впрочем, поскольку, как и при Трампе, Вашингтон считает, что Россия не выполняет условий этого договора, предстоит долгий и изнурительный торг для того, чтобы Америка вернулась к его исполнению», — пояснил Жаров.

Политический аналитик Владимир Соловейчик считает, что возвращение США в режим соблюдения требований Договора по открытому небу было бы разумно. Как и всякий иной шаг в сторону обеспечения мира, безопасности от возникновения ядерной войны и разоружения, сделанный любой страной.

«Однако очевидно, что этот процесс не будет простым, судя по высказываниям официального представителя Государственного департамента США. Хотелось бы, чтобы разум возобладал. Будем надеяться, что так и произойдет», — заключил эксперт.

Политолог Алексей Живов выразил мнение, что ДОН нужен обеим сторонам, чтобы чувствовать некоторую безопасность на фоне растущей угрозы глобального кризиса.

«Вопрос в том, кому этот договор нужен сильнее, с учетом имеющихся в России ресурсов и возможностей. С учетом того, что РФ потеряла 50% территории и критически уязвима в разных точках страны. Безусловно, договор больше нужен нам. Поэтому путь к его подписанию — это путь к дополнительной безопасности для России», — считает он.

США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года. Этот шаг был сделан предыдущей администрацией Америки, которую возглавлял президент Дональд Трамп. Его сменил в Белом доме 20 января Джо Байден.