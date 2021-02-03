Новый актер «Склифосовского» признался, что не получил медицинских знаний на съемках

Москва, 3 февраля. Российский актер Филипп Горенштейн, присоединившийся к новому сезону «Склифосовского», в беседе с ФАН назвал своего персонажа карьеристом и признался, что не получил никаких медицинских знаний во время съемок сериала.

Герой Филиппа Горенштейна, врач-стажер Николай, начал работу в отделении НИИ скорой помощи в восьмом сезоне сериала. Он с большим энтузиазмом принимается выполнять свои рабочие обязанности. Актер отметил, что его персонаж крайне честолюбив.

«Я опишу его всего одним словом, он карьерист», — подчеркнул Горенштейн.

Актер также признался, что во время съемок сериала о буднях отделения неотложной помощи он не приобрел никаких познаний в медицине.

«Нет, для меня все это очень сложно», — отметил собеседник ФАН.

По словам нового участника «Склифосовского», работа с коллегами по площадке проходила очень хорошо, никаких сложностей не возникало.

Напомним, что восьмой сезон сериала «Склифосовский» стартовал 1 февраля на канале «Россия 1». В новых сериях сотрудникам главного института скорой помощи вновь предстоит спасать жизни. Однако команду медиков ждет много перемен: хирург Павлова (Елена Яковлева) вынуждена покинуть пост заведующей из-за скандала, отношения Ольги (Евгения Дмитриева) и Куликова (Константин Юшкевич) становятся теплее, а вторая беременность Нины (Анна Якунина) становится для нее настоящим испытанием. К команде медиков присоединились стажеры Василиса (Галина Безрук) и Николай (Филипп Горенштейн). Также доктор Бреславец (Эммануил Виторган) вернулся в отделение.

Главная интрига нового сезона связана с историей главного героя — доктора Брагина, узнавшего о смертельной болезни в конце «Склифосовского-7». За жизнь Брагина будет бороться его лечащий врач-онколог — Ева Мерц (Линда Лапиньш).

Ранее звезда «Склифосовского» Мария Куликова, сыгравшая супругу главного героя, раскрыла подробности съемок нового сезона.