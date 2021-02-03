Новый глава миссии ООН в Судане пообещал помочь Хартуму в восстановлении экономики

Хартум, 3 февраля. Глава комплексной миссии ООН по оказанию помощи в переходной период в Судане (UNITAMS) Фолькер Пертес пообещал африканскому государству поддержку в реализации демократических преобразований и восстановлении экономики, сообщает информационное агентство CGTN.

Немецкий политик прибыл в Хартум утром во вторник, 2 февраля 2021 года, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей на посту нового спецпредставителя международной организации в стране. Он более 25 лет трудился в академических кругах, занимался исследовательской деятельностью, имеет большой дипломатический опыт, прежде всего в области урегулирования конфликтов и региональной геополитики.

«Я с нетерпением жду сотрудничества с переходными властями и великим народом Судана. Я буду отдавать все силы на поддержку демократических преобразований, достижение мира и экономического восстановления», — цитирует слова Пертеса СМИ.

По данным журналистов, новый руководитель UNITAMS будет находиться на карантине в течение семи последующих дней в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). После этого он планирует провести встречи с суданскими политиками. Представитель Организации Объединенных Наций рассчитывает на поддержку Хартума в процессе возращения страны к мирной жизни в соответствии с резолюцией 2524 Совбеза ООН.

С 17 августа 2019 года африканское государство управляется Суверенным советом Судана — временным органом, сформированным после отстранения с должности бывшего президента Омара аль-Башира в результате военного переворота и продолжавшихся несколько месяцев массовых демонстраций.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Хартум определил даты формирования Суверенного совета и Совета министров страны.