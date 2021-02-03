Бирюкова рассказала, что ей больше всего понравилось на съемках фильма «Понаехали!»

Москва, 3 февраля. Известная российская и белорусская актриса театра и кино Елена Бирюкова призналась ФАН, что ей очень понравилось сниматься в фильме «Понаехали!», который в ближайший четверг выходит в широкий прокат.

50-летняя уроженка Минска в эксклюзивном интервью рассказала о том, где проходили съемки комедийного проекта и как ей работалось с коллегами.

«Я сразу согласилась [сыграть одну из главных ролей], — заявила Бирюкова. — Мне понравился сценарий. Честно сказать, фильм пока что я еще не смотрела. Самое интересное там, думаю, что понаехали (смеется)».

По словам собеседницы ФАН, съемки проходили в очень живописных местах, о чем можно судить уже даже по трейлеру.

«Мы снимали на Кавказе, — сказала актриса. — Владикавказ, Пятигорск... Там все было просто прекрасно! И отдохнули немного, было [на это] время. В море даже покупались».

Бирюкова особо отметила режиссера фильма Султана «Урагана» Хажироко, а вот с одним из партнеров, также исполнителем одной из главных ролей — Семеном Стругачевым, у нее, судя по всему, не сложилось.

«Режиссер — замечательный, — заверила собеседница ФАН. — Он все хорошо, качественно снимал. Прям вот вообще замечательно! Тут все отлично. А с Семеном так, не очень. Ну, не понравился он мне, да…»

В заключение актриса призналась, что любит сниматься в комедийных кинокартинах.

«Но все же драмы нравятся больше», — резюмировала она.

Всероссийская премьера фильма «Понаехали!» состоится 4 февраля. В нем рассказывается о семье, которая вместо долгожданной поездки в Испанию отправляется на Кавказ — искать отца главы семейства…

Кроме Елены Бирюковой и Семена Стругачева роли также сыграли Светлана Егорова, Артем Башенин, Халил Мусаев, Омар Алибутаев, Вадим Цаллати, Аслан Бижоев и другие.

К Бирюковой известность пришла после показа на телевидении сериала «Саша+Маша», где ее партнером был Георгий Дронов. Также она снялась в таких фильмах и сериалах, как «Любовь на сене», «Деревенщина» и «Желтый карлик».

Ранее актер Павел Майков рассказал о съемках в телесериале «Отпуск».