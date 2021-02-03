Железняк: Запад выбрал «берлинского пациента» марионеткой в грязной игре против РФ

Требования освободить российского несистемного оппозиционера Алексея Навального и ввести очередные санкции против нашей страны, которые звучат со стороны западных политиков, носят противозаконный характер и являются попыткой давления на судебную систему и грубым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации.

Тем, кто из-за рубежа призывает Россию к законности и соблюдению прав человека, следовало бы сначала обратить внимание на аналогичные проблемы в своих странах, где митингующих разгоняют водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями. А тех, кто пытается добиваться правды, — преследуют и сажают в тюрьмы.

Западным радетелям за идеалы демократии следует указать на грубейшие нарушения ими прав человека в отношении российских и собственных же граждан, а также незаконного преследования независимых журналистов и другие вопиющие факты беззакония.

Европейский суд по права человека в Страсбурге не обнаружил в деле «Ив Роше» никакой политической окраски. Мы с уважением относимся к международному праву, и многократно доказывали это на деле, но в нашей стране действует Конституция и законы, перед которыми все должны быть равны.

В отличие от многих других государств, российское законодательство носит более гуманный характер, в том числе предусматривая возможность замены реального тюремного срока на условный при соблюдении осужденным норм права.

Многократные нарушения условного срока в любом государстве привели бы к правовым последствиям.

Вся эта история свидетельствует о том, что русофобский Запад выбрал «берлинского пациента» в качестве марионетки в своей грязной игре против нашей страны.

Международной общественности следует не поддаваться на провокации и не идти покорно на поводу антироссийски настроенных сил.