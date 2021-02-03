Из Брюсселя с любовью: из-за COVID-19 россияне не скоро увидят Европу

Евросоюз в целях борьбы с коронавирусной инфекцией ужесточает правила въезда на свою территорию из третьих стран. К «красной», то есть опасной по COVID-19 зоне, отнесена и Россия. Об этом говорится в новых правилах Европейского союза. Постепенное снятие ограничений на въезд ставится в зависимость от уровня заболеваемости COVID-19 в той или иной стране, и России пока далеко от признания ситуации в ней безопасной. Но даже если при некоторых дополнительных обстоятельствах гражданам третьих стран и разрешают въезд в ЕС, визитерам приходится приложить немало усилий и хорошенько потратиться.

Помимо свежего теста на отсутствие коронавируса (для некоторых стран сделанного не позднее 48-ми часов до въезда и повсеместно — не позднее 72-х часов), в перспективе потребуется также установить на телефон специальную программу, которая позволит следить, соблюдает ли гость предписанную самоизоляцию. Отбыв положенное количество дней в карантине, тест придется повторить, и только после этого человеку будет разрешено высунуть нос из дома, не нарвавшись на огромный штраф.

Естественно, программа, которую по плану Брюсселя в перспективе будут устанавливать на телефоны и которая носит название «Форма отслеживания пассажиров» (PLF), по утверждению разработчиков позволяет надежно защитить персональные данные. Однако, как говорится, свежо предание, но верится с трудом, особенно на фоне оруэлловских планов Великобритании запретить пересечение европейских границ без единого паспорта вакцинации от COVID-19.

Отметим, в настоящее время в Евросоюзе россиян видеть не хотят. Так, например, в Германию въезд разрешен только при наличии очень веских оснований, например для лечения или при некоторых чрезвычайных семейных ситуациях. Однако немецкие власти могут отказаться признать ваши основания достаточно вескими и дать, как говорится, от ворот поворот, даже если все документы и результаты анализов у человека будут на руках.

Так что на словах — из Брюсселя с любовью, но любить будут только издалека.

Вероятно, эта дискриминационная для граждан РФ ситуация продлится еще достаточно долго — по мнению экспертов, пандемия COVID-19 далека от завершения. На сегодняшний день в мире насчитывается более 103 миллионов заболевших, но в то же время растет и количество привившихся от COVID-19.