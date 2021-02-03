Максакова рассказала о спешном переезде в Киев с политиком в розыске

Москва, 3 февраля. Бывшая солистка Мариинского театра, оперная дива Мария Максакова стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Она рассказала о побеге в другую страну.

В октябре 2016 года Максакова вместе с супругом, российским политиком Денисом Вороненковым сбежала на Украину. К спонтанному переезду оперную певицу подтолкнуло уголовное преследование ее мужа. Вороненков проходил по делу о рейдерском захвате здания и был объявлен в федеральный розыск.

Как только супруги решили бежать из России, Максакова купила билеты до Мюнхена. Пара свободно пересекла границу. Вороненков из Мюнхена направился в Киев, а певица вернулась в Москву. В столице Максакова подготовила вещи для переезда. С собой в Киев певица забрала помощницу и няню.

«Загрузили мы даже рояль, коляски, и я приехала в Киев на поезде. Денис встречал меня там в пять утра. Он был очень растроган. Было видно, что он ночью плакал. Его бросила предыдущая семья, которую он озолотил. Мы жили в квартире с арендой в 8 тысяч долларов», — поделилась с Корчевниковым экс-солистка Мариинского театра.

Максакова также вспомнила день гибели политика. Утром 23 марта 2017 года Вороненков посоветовал жене остаться дома и спас ей этим жизнь. Максакова даже не смогла проводить супруга, так как была очень уставшей после бессонной ночи. Трагическую новость ей сообщила подруга, которая сказала включить телевизор. В новостях передали, что в результате стрельбы один человек погиб, второй ранен.