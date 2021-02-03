Бородина с юмором отреагировала на обвинения в копировании Самойловой

Москва, 3 февраля. Телеведущая и блогер Ксения Бородина ответила на критику подписчиков, обвинивших ее в копировании образа жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой.

Ведущая, отправившаяся на отдых в Дубай, устроила фотосессию в восточном стиле в пустыне. Результатом знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Бородина попозировала перед камерой в красном платье с развевающимся на ветру шлейфом. Увидев фото, подписчики звезды обвинили ее в плагиате снимков супруги Джигана.

«Такие же фотки недавно были и у Самойловой», — отметили комментаторы.

Сначала Ксения Бородина раздраженно ответила, что подобные фотосессии устраивают миллионы девушек. По мнению ведущей, сюда же можно отнести «одинаковые» фото у елки, на море или на яхте. Однако затем блогер решила отреагировать на критику с юмором. Она выложила новый снимок из пустыни и в подписи к нему высмеяла недовольных фолловеров.

«Это я так красиво иду удалять фото с Эйфелевой башней — узнала, что до меня с ней уже фоткались», — пошутила телеведущая.

Для публикуемых в соцсети снимков Ксения Бородина часто использует ретушь или фильтры. Знаменитый повар Нусрет Гекче недавно показал, как знаменитость выглядит на фото без обработки.