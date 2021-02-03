Медики перечислили основные симптомы рака на начальной стадии

Москва, 3 февраля. Своевременное диагностирование раковых образований может увеличить эффективность терапии и спасти жизнь человеку. Медики назвали главные симптомы онкологических заболеваний.

Безобидная усталость или некачественный сон могут указывать на наличие рака прямой кишки, мозга или лейкемии, считают медики. Если соблюдение правил сна или продолжительный отдых не помогают человеку избавиться от этих симптомов, то ему необходимо обратиться к специалисту.

Возникающие в теле уплотнения также могут говорить о развитии рака, считают медики. Потеря волос, изменение мочи, стула, кашель и повышенная температура служат сигналами возможного наличия онкологического заболевания. Эксперты рассказали, что рак может давать метастазы, которые способны вызывать мигрени, боли в суставах и одышку. Вдобавок к этому к распространенным симптомам начальной стадии рака относятся судороги и тошнота.

Первым признаком приближающейся болезни Альцгеймера является потеря координации в пространстве. Об этом ранее заявил доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский.