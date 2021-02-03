Зеленский оправдался за введенные санкции против украинских телеканалов

Киев, 3 февраля. Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на фоне блокировки трех телеканалов в стране.

По словам главы государства, решение ввести санкции было трудным. Также Зеленский добавил, что борьба за независимость является противостоянием в информационной войне за правду и европейские ценности. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции», — подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский экономист Максим Гольдарб заявил, что в интервью СМИ Соединенных Штатов Зеленский показал свою полную беспомощность и зависимость от воли Вашингтона.