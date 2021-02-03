Американское издание раскрыло детали «пугающего» полета Су-24 над эсминцем ВМС США

Вашингтон, 3 февраля. Пролет российского Су-24 всего в сотне метров от корабля ВМС США Donald Cook вызвал панику на его борту. Позже выяснилось, что самолет почти десять минут кружил над американцами.

Американское издание Task & Purpose сообщает, что инцидент, который произошел недалеко от российских границ в Черном море, получил развитие. По информации СМИ, российский бомбардировщик подошел к американскому кораблю на расстояние 100 метров. Утверждается, что Су-24 никак не реагировал на запросы ВМС США по радио и пощекотал нервы морякам.

«Кайл Рейнс, представитель европейского командования США, сказал, что в результате инцидента, который длился около десяти минут, «Фехтовальщик» подошел к кораблю на расстояние не более 100 ярдов на высоте примерно 200 футов над водой», — пишут авторы издания

Ранее предполагалось, что российский самолет лишь один раз пролетел над палубой Donald Cook. Однако, если учесть указанный изданием временной период, получается, что Су-24 не ограничился одним лишь проходом над кораблем.

Отмечается, что оборонное ведомство России никаких официальных комментариев по этому поводу не давало. Однако журналисты полагают, что таким образом российский бомбардировщик продемонстрировал американским морякам свою готовность применить силу в случае военной провокации.

Стоит отметить, что иностранные пользователи Сети призвали экипаж эсминца USS Donald Cook убраться из Черного моря. Ранее сообщалось, что в его акватории ВМС США и Украины провели совместные тренировки типа PASSEX, пишет RT.