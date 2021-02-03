Режиссер фильма «Дважды два» рассказал, как снял его за неделю на смартфон

Москва, 3 февраля. Создатели фильма «Дважды два» в беседе с ФАН рассказали, что сближает новую мелодраму с итальянским фильмом «Идеальные незнакомцы», и поделились особенностями съемок на смартфон. Российская премьера кинокартины Виталия Манюкова состоится 4 февраля.

О том, каким по жанру получился новый проект, рассказал режиссер фильма Виталий Манюков.

«У нас основной референс был, конечно, «Идеальные незнакомцы» — итальянский фильм, ремейк которого потом сделал «Квартет И», — сообщил собеседник ФАН. — По жанру это мелодрама, абсолютно точно, хотя и с элементами комедии».

«Дважды два» рассказывает историю двух пар. Вскрывшаяся во время встречи в кафе деликатная и откровенная тема провоцирует ссору «пара на пару» и внутри каждой пары одновременно. Все заканчивается попыткой спасти вечер, дружбу и отношения.

Главные роли в мелодраме исполнили жена Константина Хабенского Ольга Литвинова («Экипаж»), Иван Николаев («Клуб»), Софья Сальман («Глухарь. Продолжение»), Григорий Данцигер («Вторжение») и Артур Диланян («Воронины»).

Особенностью «Дважды два» является то, что он полностью снят на смартфон Samsung Galaxy.

Исполнитель одной из главных ролей Григорий Данцигер отметил, что отказ от традиционных методов киносъемки никак не отразился на актерской работе.

«Что касается нашего цеха, никаких особо технологических изменений не было, — отметил актер. — Было несколько странновато видеть перед собой вместо большой громоздкой конструкции просто телефончик, летящий или ездящий. А так каких-то глобальных изменений и разницы с работами других камер нет».

Как пояснил режиссер киноленты, он принял решение обратиться к необычному для кино формату съемки из соображений экономии.

«Это очень сильно удешевило производство, а так как фильм независимый, то это было критично для нас, — сказал Манюков. — Мы снимали одновременно на три телефона. Это сильно ускорило процесс съемки, фильм снят практически за семь дней. Но при этом у нас был абсолютно киношный свет, все было по-взрослому. Картинка вполне достойная получилась, я доволен».

По словам создателя «Дважды два», у кинокартины был долгий период кастинга. Большую часть актеров к нему привел Артур Диланян — давний знакомый режиссера, сыгравший в фильме роль таксиста. Режиссер рассказал о том, как подбирал актеров.

«Часть актеров у меня из Московского армянского театра, четыре человека в кастинге. Артур привел нам Ваню Николаева, мы сделали кастинг, и практически сразу было понятно, что он подходит. С Гришей Данцигером мы знакомы давно, я его на роль пригласил без кастинга. С Ольгой Литвиновой мы тоже ранее были знакомы, она рассматривалась в другой проект, который не состоялся. Я не сразу предложил ей роль, но в итоге после кастинга остановился на ней».

Виталий Манюков признался, что новый фильм получился в основном о хрупкости человеческих отношений.

«Мне кажется, что это очень важная тема, и она близка будет любому человеку, — подчеркнул режиссер. — Мне бы хотелось, чтобы зритель вышел с приятным, светлым ощущением из кинотеатра. Может быть, позвонил близким и сказал какие-то приятные слова, обнял».

Ранее создатели фильма «Зоя» рассказали ФАН о новой киноленте, посвященной подвигу Зои Космодемьянской.