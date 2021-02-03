Украинский депутат обвинил Киев в возобновлении поставок электроэнергии из РФ

Киев, 3 февраля. Председатель комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала возобновление импорта электроэнергии из России.

Украинский депутат не одобряет закупки российского электричества, которые восстановились в понедельник. Инициатива чиновника Андрея Геруса может обернуться Киеву полной зависимостью от Москвы, а соответствующую поправку провели через украинский энергетический комитет мошенническим способом, уверяет Климпуш-Цинцадзе.

«Власть толкает Украину в объятия «русского мира», а приближенные к власти олигархи попутно на этом обогащаются», — передает Obozrevatel слова председателя комитета.

К тому же январские поставки электроэнергии из России и Белоруссии грозят Украине конфликтами с Прибалтикой. Киев с помощью импорта только выводит Белорусскую АЭС на максимальные мощности, а это тянет на государственную измену, заявила депутат.

Украина стремительно возвращается в средневековье, считает экономист Андрей Суздальцев. Причиной тенденции стал резкий рост тарифов на услуги ЖКХ, сообщает ФАН.