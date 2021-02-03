Аналитики объяснили, почему банки начали массово отказывать россиянам в ипотеке

Доля ежемесячных платежей по кредитам у россиян выросла до 60% (по потребительским кредитам) и до 51% (по ипотеке). Подробнее — в материале ФАН.

Массовые отказы

В январе 2021 года доля отрицательных решений по заявкам, поданным потенциальными ипотечниками, в ряде банков достигла 40%. Об этом РИА Новости рассказали кредитные эксперты.

Российские банки начали массово отказывать гражданам в ипотеке, свидетельствуют данные специалистов. При этом точной статистики по отказам нет, так как «все зависит от конкретного банка». Доля отрицательных решений может составлять от 15% до 40%.

Долговая нагрузка

Основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров отметил, что банки стали отказывать россиянам в получении ипотеки по нескольким причинам. Во-первых, у финансовых организаций есть требования к заемщикам.

«Они очень тщательно оценивают их платежеспособность и кредитоспособность. А при этом уровень доходов наших граждан в 2020 году снизился на 10%, уровень задолженности значительно вырос. Количество банкротов — физических лиц увеличилось на 70% к уровню 2019 года», — пояснил Леван Назаров.

Во-вторых, заметил эксперт, по данным различных ведомств и независимых агентств, доля ежемесячных платежей по кредитам у россиян выросла до 60% (по потребительским кредитам) и до 51% (по ипотеке). Очень многие наши граждане платят банкам больше половины своего месячного дохода.

«Вполне естественно, что банки при таком уровне долговой нагрузки отказывают клиентам в получении ипотечного займа, который предполагает стабильные выплаты на многие годы вперед. Заемщик должен иметь низкую долговую нагрузку, стабильную официальную зарплату, чтобы было принято положительное решение по кредиту», — добавил Назаров.

Он обратил внимание, что государство со своей стороны сделало достаточно, чтобы стимулировать рост ипотечного кредитования, которое по итогам 2020 года побило все рекорды — было выдано займов на сумму свыше 3 трлн рублей, из которых 60% выданы по льготной программе 6,5%.

Инструмент снижения риска

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что реакции банков на происходящее в секторе вполне ожидаемые и логичные. Если раньше кредитные организации могли «зашить» в процентную ставку максимум своих рисков, то сейчас сделать это практически невозможно. На фоне стремительного роста численности неплатежей и объема просрочек стать более внимательными к платежеспособности заемщика — единственный инструмент снижения риска.

«Реальные доходы россиян падают, в то время как повседневная жизнь становится дороже, цены — выше, спрос — шире, состояние рынка занятости остается все таким же вязким и невнятным. Поля для расширения собственного заработка мало, потребности большие, и кредиты становятся единственным механизмом поддержания более-менее приличного уровня жизни. При этом способность их обслуживать плавно снижается. Таковы реалии, и происходящее внутри банков — нормальная на них реакция», — добавила Анна Бодрова.

По словам аналитика, сегодня банки будут страховаться от рисков. Это значит, что либо ставки по кредитам будут расти вопреки низкой ставке ЦБ, либо численность отказов станет больше.