Мать Гогена Солнцева запретила ему искать единокровных братьев и сестер

Москва, 3 февраля. Эпатажный шоумен и экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев признался, что у него есть единокровные братья и сестры, которых он никогда не видел из-за запрета матери.

Недавно Солнцев выпустил книгу под названием «Боль», имеющую подзаголовок «Изгнание, или вниз по лестнице, ведущей вверх». В литературном произведении шоумен откровенно поделился подробностями своей биографии. Например, он рассказал, что его отец был женат много раз, поэтому успел обзавестись множеством детей.

«По обрывкам рассказов дальних родственников, моему старшему сводному брату много-много лет, и он какой-то священнослужитель, а какая-то из сестер стала врачом. Своих сестер и братьев я не видел вообще никогда — мама не разрешила», — написал Солнцев.

Шоумен не в состоянии назвать точное число своих братьев и сестер. Гоген очень хочет отыскать своих родственников по отцу, но пока не нашел для этого времени.

Сейчас Гоген Солнцев женат на 65-летней Екатерине Терешкович. Экс-участник «Дома-2» постоянно жалуется на зависимость своей супруги от спиртного. Недавно она прошла курс лечения от алкоголизма, после чего шоумен отправил ее на дачу.