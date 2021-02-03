Специалист рассказал, какой вид рака самый распространенный в Крыму

Симферополь, 3 февраля. В Крыму чаще всего болеют раком кожи. На втором месте рак молочной железы у женщин, а у мужчин — рак легкого. Об этом сообщила главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Республики Крым Елена Чирва.

«Рак молочной железы отлично выявляется на ранней стадии, это связано с тем, что у нас улучшилась оснащенность маммографами, также увеличился охват женщин этими исследованиями. Также в Крыму часто встречается рак желудка и кишечника», — рассказала эксперт на онлайн-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Ранее министр здравоохранения РК Александр Остапенко сообщил, что в настоящее время на полуострове зарегистрировано более 60 тысяч пациентов с онкологией. Остапенко подчеркнул, что одной из проблем в этой сфере является дефицит врачей-онкологов и недостаточная оснащенность оборудованием медучреждений.