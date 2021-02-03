Эндокринолог объяснила, что будет с организмом при отказе от соли

Москва, 3 февраля. Длительный отказ от соли может быть крайне опасен для здоровья. Эндокринолог-диетолог Алина Алмасханова рассказала о последствиях такого питания.

Жители России, как выяснили в Роспотребнадзоре, злоупотребляют солью, ежедневно съедая по 11 граммов, что превышает норму более чем в два раза. Избыток соли в организме провоцирует задержку жидкости и ведет к появлению отеков, а также к росту артериального давления, передает РИА Новости.

Однако совсем исключать соль из рациона не стоит. Натрий, который поступает в организм, необходим для нормального функционирования нервной и мышечной систем. Дефицит соли несет угрозу для здоровья наравне с избытком, поскольку увеличивается нагрузка на почки. Как следствие, возникают головные боли, слабость, тошнота и головокружение.

Кроме того, зачастую наблюдается обезвоживание. При недостатке жидкости в организме могут развиваться проблемы с кровеносными сосудами, передает «Ридус».

Соль также признана врагом долголетия. В этом убежден британский терапевт Тим Лебенс. По его мнению, допустимая норма соли для взрослого не должна быть больше одной чайной ложки в день.