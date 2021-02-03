Зеленскому предрекли судьбу Голобородько после запрета украинских телеканалов

Киев, 3 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу своего героя Василия Голобородько из сериала «Слуга народа», когда тот потерял власть, считает политолог Юрий Романенко.

Подписав указ о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK, глава государства открыл «ящик Пандоры». Принятое им решение может повлечь за собой обострение напряженности на юго-востоке Украины, подчеркнул эксперт.

«Он закончит так, как закончил Голобородько в первом или во втором сезоне, когда он потерял власть», — сказал Романенко.

Также политолог выразил уверенность, что Зеленский не понимает, какие процессы он запустил решением об отмене вещания телеканалов. Общественно-политический и экономический кризис могут перейти в более жесткую плоскость, уточнил Романенко. По его словам, у Зеленского не так много ресурсов для того, чтобы чувствовать себя в устойчивой позиции.

Ранее представители попавших под запрет СМИ расценили действия Зеленского как политическую расправу над неугодными «информационными рупорами».